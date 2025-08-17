Beşiktaş transfer görüşmelerine başladı: Yetenekli kanat adım adım Süper Lig'e!

Beşiktaş'ta yıldız yağmurları sürekli artıyor. Kartal; Orkun Kökçü ve Tammy Abraham takviyeleri sonrasında, şimdi de Vaclav Cerny için resmen devreye girdi.

BEŞİKTAŞ'TA VACLAV CERNY İÇİN BONSERVİS PAZARLIKLARI

Beşiktaş yönetimi, uzun zamandır transfer listesinde bulunan Vaclav Cerny için Wolfsburg ile masaya oturdu! Esasen ise Almanya ekibi 8 milyon Euro bonserviste diretirken, Beşiktaş ise makul bir anlaşmayla Vaclav Cerny'ye hızlıca imza attırmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'A 'EVET' DEDİ

Beşiktaş ile her konuda anlaşan Vaclav Cerny, kulüplerin arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasıyla birlikte kariyerine Süper Lig'de devam edecek.