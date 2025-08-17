Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Beşiktaş'ın yıldız transferinde sözleşme krizi: İmza bekletiliyor!

Beşiktaş'ta Lucas Vazquez transferi için son aşamaya geçildi. Yıldız savunmacıyla her konuda anlaşan Beşiktaş, sözleşme detaylarında ise tezat şekilde büyük bir krizin eşiğine geldi. Zira Lucas Vazquez; Beşiktaş'ın önerdiği süreyle imza atmak istemiyor, işte tüm ayrıntılar.

Beşiktaş'ın yıldız transferinde sözleşme krizi: İmza bekletiliyor!
ve Lucas Vazquez arasındaki görüşmelerinde, imza öncesi büyük bir kriz meydana geldi. Esasen ise Beşiktaş, 34 yaşındaki Lucas Vazquez'e opsiyonlu bir sözleşme önerdi ama yıldız bek bu kontratı kabul etmek istemedi.

Beşiktaş'ın yıldız transferinde sözleşme krizi: İmza bekletiliyor!

BEŞİKTAŞ'TAN YILDIZ FUTBOLCUYA 1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş, bir süredir transfer görüşmeleri yaptığı Lucas Vazquez ile genel olarak anlaştı ve imza aşamasına geçti! Maddi detayların akabindeki süreçte ise Lucas Vazquez'e 1+1 yıllık sözleşme sunan ve opsiyonu kendisinde bulundurmak isteyen Beşiktaş, yıldız futbolcudan 'hayır' cevabını aldı. Halihazırda Avrupa'da birkaç takım tarafından istenen 34 yaşındaki Lucas Vazquez, Beşiktaş'a imza atmak için en az 2 yıllık anlaşma istedi ve yönetimin kararını beklemeye başladı.

Beşiktaş'ın yıldız transferinde sözleşme krizi: İmza bekletiliyor!

BEŞİKTAŞ'IN SÜRPRİZ TRANSFERİ KULÜPSÜZ DURUMDA

Beşiktaş ile sözleşme süresi dışındaki tüm konularda anlaşan Lucas Vazquez, geçtiğimiz ay tarafından serbest bırakılmış ve transfer görüşmeleri yapmaya başlamıştı.

Beşiktaş'ın yıldız transferinde sözleşme krizi: İmza bekletiliyor!

BEŞİKTAŞ'IN İMZA ATTIRMAK ÜZERE OLDUĞU LUCAS VAZQUEZ'İN PERFORMANSI

Beşiktaş ile prensipte anlaşan Lucas Vazquez, geçen sezon Real Madrid ile 53 maça çıkmış ve 2 gol ile 8 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.

Beşiktaş'ın yıldız transferinde sözleşme krizi: İmza bekletiliyor!

