Beşiktaş'ın yıldız transferinde sözleşme krizi: İmza bekletiliyor!

Beşiktaş ve Lucas Vazquez arasındaki transfer görüşmelerinde, imza öncesi büyük bir kriz meydana geldi. Esasen ise Beşiktaş, 34 yaşındaki Lucas Vazquez'e opsiyonlu bir sözleşme önerdi ama yıldız bek bu kontratı kabul etmek istemedi.

BEŞİKTAŞ'TAN YILDIZ FUTBOLCUYA 1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş, bir süredir transfer görüşmeleri yaptığı Lucas Vazquez ile genel olarak anlaştı ve imza aşamasına geçti! Maddi detayların akabindeki süreçte ise Lucas Vazquez'e 1+1 yıllık sözleşme sunan ve opsiyonu kendisinde bulundurmak isteyen Beşiktaş, yıldız futbolcudan 'hayır' cevabını aldı. Halihazırda Avrupa'da birkaç takım tarafından istenen 34 yaşındaki Lucas Vazquez, Beşiktaş'a imza atmak için en az 2 yıllık anlaşma istedi ve yönetimin kararını beklemeye başladı.

BEŞİKTAŞ'IN SÜRPRİZ TRANSFERİ KULÜPSÜZ DURUMDA

Beşiktaş ile sözleşme süresi dışındaki tüm konularda anlaşan Lucas Vazquez, geçtiğimiz ay Real Madrid tarafından serbest bırakılmış ve transfer görüşmeleri yapmaya başlamıştı.

BEŞİKTAŞ'IN İMZA ATTIRMAK ÜZERE OLDUĞU LUCAS VAZQUEZ'İN PERFORMANSI

Beşiktaş ile prensipte anlaşan Lucas Vazquez, geçen sezon Real Madrid ile 53 maça çıkmış ve 2 gol ile 8 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.