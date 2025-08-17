Galatasaray'da yıldız transferi: 30 milyon Euroluk anlaşma!

Galatasaray'dan flaş transfer hamleleri gelmeye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Galatasaray, an itibarıyla 30 milyon Euroluk yeni bir yatırım gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

GALATASARAY'DA WILFRIED SINGO İLE ANLAŞMA TAMAM

Galatasaray'dan savunmaya önemli bir takviye geliyor. Sarı kırmızılılar, Monaco ile Wilfried Singo'nun 5 milyon Euro karşılığında kiralanması konusunda anlaşmaya vardı! Ayrıca da Galatasaray, sözleşmeye 25 milyon Euroluk zorunlu satın alma maddesi eklenmesini kabul etti ve 24 yaşındaki Fildişili savunmacı için 30 milyon Euroluk bir hamle yaptı.

GALATASARAY'IN SÜRPRİZ TRANSFERİNİN PERFORMANSI

2024/25 sezonunda takımı Monaco ile tüm kulvarlarda 35 maça çıkan yetenekli savunmacı, 3 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.