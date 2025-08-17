Menü Kapat
Spor
Editor
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'ın teklifini Manchester City reddetti: Transferde zor pazarlık!

Galatasaray'ın Ederson transferine Manchester City'den veto geldi. İngiliz devi, Galatasaray'ın Ederson için sunduğu bonservis miktarını yeterli bulmadı.

Galatasaray'ın teklifini Manchester City reddetti: Transferde zor pazarlık!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 18:40
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 18:40

'ın transferinde pazarlık süreci beklenenden sıkıntılı geçiyor. , gözden çıkardığı kalecisi için yüksek miktarda bonservis talep ediyor.

GALATASARAY 10 MİLYON EURO İLE ŞANSINI DENEDİ

Ederson için uzun zamandır devrede olan Galatasaray, an itibarıyla 10 milyon Euroluk bonservis teklifi yaptı ama Sky Sports'un haberine göre Manchester City kabul etmedi! Halihazırda Ederson'un kontratının son senesinde olduğu dönemde, İngiliz devinin tavrı kafa karıştırdı ve birkaç ay sonra serbest kalacak oyuncu için ne kadar bonservis bekledikleri tartışmalara sebep oldu.

Galatasaray'ın teklifini Manchester City reddetti: Transferde zor pazarlık!

EDERSON GALATASARAY'A 'EVET' DEDİ

Deneyimli file bekçisi, Galatasaray'a 'evet' demiş ve kulüplerin arasındaki görüşmelerinin sonuçlanmasını beklemeye başlamıştı.

Galatasaray'ın teklifini Manchester City reddetti: Transferde zor pazarlık!

Sıkça Sorulan Sorular

EDERSON CITY'YE NEREDEN GELMİŞTİ?
Maviler, Brezilyalı yıldızı Benfica'dan transfer etmiş ve 40 milyon Euro bonservis ödemişti.
ETİKETLER
#Futbol
#manchester city
#galatasaray
#transfer
#bekçi
#Transfer Haberleri
#Ederson
#Ederson
#Galatasaray Transferleri
#Spor
