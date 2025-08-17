Galatasaray'ın teklifini Manchester City reddetti: Transferde zor pazarlık!

Galatasaray'ın Ederson transferinde pazarlık süreci beklenenden sıkıntılı geçiyor. Manchester City, gözden çıkardığı kalecisi için yüksek miktarda bonservis talep ediyor.

GALATASARAY 10 MİLYON EURO İLE ŞANSINI DENEDİ

Ederson için uzun zamandır devrede olan Galatasaray, an itibarıyla 10 milyon Euroluk bonservis teklifi yaptı ama Sky Sports'un haberine göre Manchester City kabul etmedi! Halihazırda Ederson'un kontratının son senesinde olduğu dönemde, İngiliz devinin tavrı kafa karıştırdı ve birkaç ay sonra serbest kalacak oyuncu için ne kadar bonservis bekledikleri tartışmalara sebep oldu.

EDERSON GALATASARAY'A 'EVET' DEDİ

Deneyimli file bekçisi, Galatasaray'a 'evet' demiş ve kulüplerin arasındaki transfer görüşmelerinin sonuçlanmasını beklemeye başlamıştı.