Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye mesaj: Göztepe maçının ardından hemen paylaşım yaptı!

Fenerbahçe bu sezonun ilk maçında Göztepe deplasmanında puanlar kaybederken, Galatasaralı Mauro Icardi de flaş bir paylaşım yaptı. Arjantinli yıldız, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle birlikte saatlerdir hikâye atmadığı hesabından gülen bir fotoğrafını gündeme taşıdı.

MAURO ICARDI VE FENERBAHÇE'YE MESAJI

Son şampiyon Galatasaray'ın yeni sezona da galibiyetlerle başladığı süreçte, Fenerbahçe ise daha ilk maçtan puan kaybetti! Halihazırda yaşananlardan hareketle sarı lacivertli kulübe mesaj vermek isteyen Mauro Icardi, Göztepe maçının bitmesiyle birlikte hikâyesine gülen bir pozunu ekledi.

MAURO ICARDI'DE SON DURUM NEDİR?

Uzun bir sakatlık döneminin ardından yeniden formasına kavuşan ve Karagümrük ağlarını havalandıran Mauro Icardi, Okan Buruk'un şans vermesiyle birlikte tekrar Galatasaray adına form yakalamaya çalışacak.