Editor
 Burak Ayaydın

Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye mesaj: Göztepe maçının ardından hemen paylaşım yaptı!

Galatasaraylı Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye mesaj geldi. Göztepe ile Fenerbahçe'nin 0-0 kalmasıyla birlikte sosyal medyada paylaşım yapan Mauro Icardi, tepkisiyle gündem oldu.

Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye mesaj: Göztepe maçının ardından hemen paylaşım yaptı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
17.08.2025
01:02
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
01:05

bu sezonun ilk maçında deplasmanında puanlar kaybederken, Galatasaralı Mauro Icardi de flaş bir paylaşım yaptı. Arjantinli yıldız, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle birlikte saatlerdir hikâye atmadığı hesabından gülen bir fotoğrafını gündeme taşıdı.

MAURO ICARDI VE FENERBAHÇE'YE MESAJI

Son şampiyon 'ın yeni sezona da galibiyetlerle başladığı süreçte, Fenerbahçe ise daha ilk maçtan puan kaybetti! Halihazırda yaşananlardan hareketle sarı lacivertli kulübe mesaj vermek isteyen Mauro Icardi, Göztepe maçının bitmesiyle birlikte hikâyesine gülen bir pozunu ekledi.

Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye mesaj: Göztepe maçının ardından hemen paylaşım yaptı!

MAURO ICARDI'DE SON DURUM NEDİR?

Uzun bir sakatlık döneminin ardından yeniden formasına kavuşan ve Karagümrük ağlarını havalandıran Mauro Icardi, Okan Buruk'un şans vermesiyle birlikte tekrar Galatasaray adına form yakalamaya çalışacak.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY MAURO ICARDI'Yİ NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Sarı kırmızılılar, yıldız golcüyü PSG'den kadrosuna katmıştı.
