TGRT Haber
28°
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Bayern Münihli operasyonu: Sözleşmesinin son yılıydı!

Fenerbahçe'nin transferdeki yeni hedefi Bayern Münihli Leon Goretzka oldu. Fenerbahçe yönetimi, flaş bir kararla Leon Goretzka'yı transfer listesine ekledi.

Fenerbahçe'de Bayern Münihli operasyonu: Sözleşmesinin son yılıydı!
Burak Ayaydın
16.08.2025
20:34
16.08.2025
20:34

'de sürprizleri devam ediyor. 'de şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertli yönetim, 'te gözden çıkarılan Leon Goretzka'yı gündemine aldı ve Fenerbahçe adına kritik planlamalara başladı.

FENERBAHÇE'DE BÜYÜK SÜRPRİZ: LEON GORETZKA TRANSFERİ

Fenerbahçe'de transfer listesi gün geçtikçe uzuyor! Halihazırda Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için hesaplamalar yapan Ali Koç yönetimi, şimdi de mali anlamda uygun olması beklenen Leon Goretzka transferini gündemine aldı ve sürpriz süreç için nabız yoklamaya başladı. Esasen ise Fenerbahçe, istediği yıldızlarla anlaşamaması durumunda Leon Goretzka için resmen devreye girecek.

Fenerbahçe'de Bayern Münihli operasyonu: Sözleşmesinin son yılıydı!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER SÜRPRİZİ LEON GORETZKA'NIN SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Fenerbahçe'nin transferde maliyet hesapları yaptığı süreçte, Leon Goretzka da Bayern Münih ile sözleşmesinin son senesine girmiş ama Almanya devinden yeni bir kontrat teklifi almamıştı.

Fenerbahçe'de Bayern Münihli operasyonu: Sözleşmesinin son yılıydı!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİNE EKLENEN LEON GORETZKA'NIN PERFORMANSI

Fenerbahçe adına şampiyonluk yolundaki önemli hamlelerden biri olarak nitelendirilen Leon Goretzka, geçen sezon Bayern Münih ile 43 maça çıkmış ve 6 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe'de Bayern Münihli operasyonu: Sözleşmesinin son yılıydı!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE LEON GORETZKA KİMİN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR?
Sarı lacivertliler, Sofyan Amrabat'ın ayrılığının ardından Leon Goretzka profilinde bir yıldıza şans vermeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe'den transferde acil durum planı: Yıldız oyuncu bekletiliyor!
Yves Bissouma için yeni rota İtalya!
#transfer
#süper lig
#bayern münih
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Fenerbahçe Transferleri
#Leon Goretzka
#Leon Goretzka
#Spor
