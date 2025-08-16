Fenerbahçe'de Bayern Münihli operasyonu: Sözleşmesinin son yılıydı!

Fenerbahçe'de transfer sürprizleri devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertli yönetim, Bayern Münih'te gözden çıkarılan Leon Goretzka'yı gündemine aldı ve Fenerbahçe adına kritik planlamalara başladı.

Fenerbahçe'de transfer listesi gün geçtikçe uzuyor! Halihazırda Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için hesaplamalar yapan Ali Koç yönetimi, şimdi de mali anlamda uygun olması beklenen Leon Goretzka transferini gündemine aldı ve sürpriz süreç için nabız yoklamaya başladı. Esasen ise Fenerbahçe, istediği yıldızlarla anlaşamaması durumunda Leon Goretzka için resmen devreye girecek.

Fenerbahçe'nin transferde maliyet hesapları yaptığı süreçte, Leon Goretzka da Bayern Münih ile sözleşmesinin son senesine girmiş ama Almanya devinden yeni bir kontrat teklifi almamıştı.

Fenerbahçe adına şampiyonluk yolundaki önemli hamlelerden biri olarak nitelendirilen Leon Goretzka, geçen sezon Bayern Münih ile 43 maça çıkmış ve 6 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.