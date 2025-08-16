Fenerbahçe'den transferde acil durum planı: Yıldız oyuncu bekletiliyor!

Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer kararı geldi. Arsenal'de gözden çıkarılan Oleksandr Zinchenko ile hızlıca anlaşan Fenerbahçe yönetimi, Ukraynalı yıldızı 'acil durum planı' olarak konumlandırdı ve farklı futbolcular için temaslara başladı.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFERDE ACİL DURUM PLANI

Oleksandr Zinchenko transferini beklemeye alan Fenerbahçe, daha sansasyonel yıldızlar için görüşmelere başladı! Esasen ise Oleksandr Zinchenko'yu 'acil durum planı' olarak devreye sokmak isteyen sarı lacivertli yönetim, sürpriz transferlerin gerçekleşmemesi halinde ivedi şekilde Oleksandr Zinchenko'ya imza attıracak ve camianın seçim öncesindeki tepkisini dengelemeye çalışacak.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFERDE ŞAŞIRTAN POLİTİKA

Oleksandr Zinchenko ile anlaşmasına rağmen resmi süreci başlatmayan Fenerbahçe, transfer dönemlerinde pek görülmeyen bir yola başvurmuş oldu. Ayrıca da sarı lacivertlilerin, yakın zamanda diğer görüşmeleri netleştirmesi ve Oleksandr Zinchenko'ya kısa zaman içinde kesin bir cevap vermesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN SÖZ KESTİĞİ OLEKSANDR ZINCHENKO'NUN PERFORMANSI

Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Oleksandr Zinchenko, geçen sezon Arsenal ile sadece 789 dakika sahada kalmış ve 1 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da Oleksandr Zinchenko, Topçular ile kontratının son senesine girmesine rağmen yeni bir sözleşme teklifi almamıştı.