Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'den transferde acil durum planı: Yıldız oyuncu bekletiliyor!

Fenerbahçe'den transfer dönemi için kritik bir karar geldi. Halihazırda Arsenalli Oleksandr Zinchenko ile anlaşan Fenerbahçe, sürpriz şekilde yıldız oyuncuyu bekletmeyi tercih etti ve imza sürecini ağırdan aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'den transferde acil durum planı: Yıldız oyuncu bekletiliyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 19:08
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 19:08

'den sürpriz bir kararı geldi. 'de gözden çıkarılan Oleksandr Zinchenko ile hızlıca anlaşan Fenerbahçe yönetimi, Ukraynalı yıldızı 'acil durum planı' olarak konumlandırdı ve farklı futbolcular için temaslara başladı.

Fenerbahçe'den transferde acil durum planı: Yıldız oyuncu bekletiliyor!

FENERBAHÇE'DEN TRANSFERDE ACİL DURUM PLANI

Oleksandr Zinchenko transferini beklemeye alan Fenerbahçe, daha sansasyonel yıldızlar için görüşmelere başladı! Esasen ise Oleksandr Zinchenko'yu 'acil durum planı' olarak devreye sokmak isteyen sarı lacivertli yönetim, sürpriz transferlerin gerçekleşmemesi halinde ivedi şekilde Oleksandr Zinchenko'ya imza attıracak ve camianın seçim öncesindeki tepkisini dengelemeye çalışacak.

Fenerbahçe'den transferde acil durum planı: Yıldız oyuncu bekletiliyor!

FENERBAHÇE'DEN TRANSFERDE ŞAŞIRTAN POLİTİKA

Oleksandr Zinchenko ile anlaşmasına rağmen resmi süreci başlatmayan Fenerbahçe, transfer dönemlerinde pek görülmeyen bir yola başvurmuş oldu. Ayrıca da sarı lacivertlilerin, yakın zamanda diğer görüşmeleri netleştirmesi ve Oleksandr Zinchenko'ya kısa zaman içinde kesin bir cevap vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den transferde acil durum planı: Yıldız oyuncu bekletiliyor!

FENERBAHÇE'NİN SÖZ KESTİĞİ OLEKSANDR ZINCHENKO'NUN PERFORMANSI

Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Oleksandr Zinchenko, geçen sezon Arsenal ile sadece 789 dakika sahada kalmış ve 1 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da Oleksandr Zinchenko, Topçular ile kontratının son senesine girmesine rağmen yeni bir sözleşme teklifi almamıştı.

Fenerbahçe'den transferde acil durum planı: Yıldız oyuncu bekletiliyor!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE TRANSFER SÜREÇLERİ NEDEN AĞIR İLERLİYOR?
Yönetim, mali anlamda uygun hamleler yapabilmek amacıyla pek çok ismi aynı anda gündeminde tutuyor ve bu da genel olarak hızlı değişimlere sebep oluyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta imzalar atıldı: İşte transfer için resmi açıklama!
Yves Bissouma için yeni rota İtalya!
ETİKETLER
#transfer
#arsenal
#Ukrayna
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Fenerbahçe Transferleri
#Oleksandr Zinchenko
#Zinchenko
#Acil Durum Planı
#Süprez
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.