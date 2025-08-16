Beşiktaş'ta imzalar atıldı: İşte transfer için resmi açıklama!

İstanbul
Beşiktaş'ta takviyeler devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Kartal, Taylan Bulut transferini resmen duyurdu.
"Kulübümüz, nihai transferi hususunda Schalke 04 kulübüyle anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Taylan Bulut’la 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Taylan Bulut’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."
İlk 11'i güçlendirmek için planlamalara devam eden yönetim, bir yandan da kadro derinliğini gözetmeye çalışıyor.