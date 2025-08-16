Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
 Burak Ayaydın

Yves Bissouma için yeni rota İtalya!

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Yves Bissouma için yeni rota İtalya oluyor. Yıldız orta saha, Mail Sport'ta yer alan habere göre Serie A için geri sayıma geçti.

Yves Bissouma için yeni rota İtalya!
Burak Ayaydın
16.08.2025
16.08.2025
Yves Bissouma'da Fenerbahçe ve Juventus'tan sonra Roma süreci başladı. Halihazırda Tottenham'ın gözden çıkardığı 28 yaşındaki defansif orta saha, an itibarıyla Çizme ekiplerinden yoğun ilgi görüyor.

YVES BISSOUMA İÇİN JUVENTUS VE ROMA KRİTİĞİ

Premier Lig'de uzun süre etkili performanslar gösteren Malili yıldız, Londra ekibindeki yapılanma kararıyla birlikte 'gönderilecekler' listesine eklenmişti. Esasen ise ilk olarak Fenerbahçe ve Juventus ile anılan Yves Bissouma, şimdi de Roma'nın radarına takıldı ve iddialara göre de yıldız orta sahadan İtalya için 'evet' cevabı geldi.

Yves Bissouma için yeni rota İtalya!

YVES BISSOUMA VE İNGİLTERE GÜNLERİ

Premier League'de 191 resmi maçta boy gösteren tecrübeli oyuncu, 5 gol ve 2 asist yapmıştı. Son olarak da Yves Bissouma'nın, kulüplerin anlaşmasıyla birlikte kariyerine Serie A'da devam etmesi bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

YVES BISSOUMA TOTTENHAM'A NEREDEN GELMİŞTİ?
Spurs, Bissouma için Brighton ile anlaşmış ve 29.2 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
TGRT Haber
