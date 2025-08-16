Yves Bissouma için yeni rota İtalya!

Yves Bissouma'da Fenerbahçe ve Juventus'tan sonra Roma süreci başladı. Halihazırda Tottenham'ın gözden çıkardığı 28 yaşındaki defansif orta saha, an itibarıyla Çizme ekiplerinden yoğun ilgi görüyor.

YVES BISSOUMA İÇİN JUVENTUS VE ROMA KRİTİĞİ

Premier Lig'de uzun süre etkili performanslar gösteren Malili yıldız, Londra ekibindeki yapılanma kararıyla birlikte 'gönderilecekler' listesine eklenmişti. Esasen ise ilk olarak Fenerbahçe ve Juventus ile anılan Yves Bissouma, şimdi de Roma'nın radarına takıldı ve iddialara göre de yıldız orta sahadan İtalya için 'evet' cevabı geldi.

YVES BISSOUMA VE İNGİLTERE GÜNLERİ

Premier League'de 191 resmi maçta boy gösteren tecrübeli oyuncu, 5 gol ve 2 asist yapmıştı. Son olarak da Yves Bissouma'nın, kulüplerin anlaşmasıyla birlikte kariyerine Serie A'da devam etmesi bekleniyor.