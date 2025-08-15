Fenerbahçe'nin transfer listesinde misilleme: Manchester Cityli yıldız gündeme alındı!

Fenerbahçe'de transfer sürprizleri devam ediyor. Süper Lig'de uzun bir aradan sonra şampiyon olmak isteyen sarı lacivertliler, Galatasaray'ın görüşmelerde bulunduğu Manuel Akanji'yi geniş listeye aldı ve süreci takip etmeye başladı.

FENERBAHÇE'DE TRANSFER SÜRPRİZİ, GALATASARAY'IN DA İSTEDİĞİ MANUEL AKANJI OLDU

Fenerbahçe'den Galatasaray'a karşı dev bir transfer hamlesi geldi. Halihazırda Galatasaray'ın Yves Bissouma için devreye girdiği süreçte, Fenerbahçe de Manuel Akanji için nabız yoklamaya başladı! Esasen ise Manchester City tarafından gözden çıkarılan Manuel Akanji'nin, uygun şartların oluşmasıyla birlikte hızlıca transfer edilmesi tasarlanıyor.

GALATASARAY MAAŞTA ANLAŞAMADI FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

Galatasaray'ın yüksek maaşı sebebiyle el sıkışamadığı Manuel Akanji, Fenerbahçe'nin kritik planlamalarında yer almaya başladı. Ayrıca da sarı lacivertliler, aynı Milan Skriniar'da olduğu gibi sürpriz transfer için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER SÜRPRİZİ MANUEL AKANJI'NİN PERFORMANSI

Manchester City ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan Manuel Akanji, geçen sezon Premier Lig deviyle 40 maça çıkmış ve 2 gollük katkı sağlamıştı.