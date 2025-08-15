Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Ederson kadroya alınmadı: Guardiola'dan transfer açıklaması geldi!

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Ederson için Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'dan açıklama geldi. Başarılı hoca, maç kadrosuna almadığı Ederson için tarafsız bir yorum yaptı.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
15.08.2025
17:51
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
17:51

transferi an itibarıyla 'ya da soruldu. 'in yeni sezonu öncesinde basın toplantısı yapan deneyimli antrenör, transfere dair açık kapı bıraktı.

PEP GUARDIOLA'DAN EDERSON VE TRANSFER KRİTİĞİ

"Ederson bana gelip ayrılmak istediğini ya da kendisine teklif geldiğini söylemedi. Buradaki tüm futbolcular bizim oyuncularımız ve onlarla çalışıyorum. Ne olacağını kimse bilmiyor. Son olarak da Ederson, Premier Lig'in ilk maçında kadroda olmayacak."

Ederson kadroya alınmadı: Guardiola'dan transfer açıklaması geldi!

EDERSON'UN PERFORMANSI

ile geçen sezon 37 karşılaşmada yer alan Ederson, 48 gol yemiş ve 13 müsabakada da skor tabelasının değişmesine izin vermemişti.

Ederson kadroya alınmadı: Guardiola'dan transfer açıklaması geldi!

Sıkça Sorulan Sorular

EDERSON'UN CITY İLE KAÇ YILLIK KONTRATI VAR?
Brezilyalı eldiven, İngiliz deviyle olan sözleşmesinin son senesine girmiş ama City'den yeni bir teklif almamıştı.
ETİKETLER
#manchester city
#manchester city
#pep guardiola
#pep guardiola
#transfer
#premier lig
#Transfer Haberleri
#Ederson
#Ederson
#Galatasaray Transferleri
#Spor
