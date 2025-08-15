Ederson kadroya alınmadı: Guardiola'dan transfer açıklaması geldi!

Ederson transferi an itibarıyla Pep Guardiola'ya da soruldu. Premier Lig'in yeni sezonu öncesinde basın toplantısı yapan deneyimli antrenör, transfere dair açık kapı bıraktı.

PEP GUARDIOLA'DAN EDERSON VE TRANSFER KRİTİĞİ

"Ederson bana gelip ayrılmak istediğini ya da kendisine teklif geldiğini söylemedi. Buradaki tüm futbolcular bizim oyuncularımız ve onlarla çalışıyorum. Ne olacağını kimse bilmiyor. Son olarak da Ederson, Premier Lig'in ilk maçında kadroda olmayacak."

EDERSON'UN PERFORMANSI

Manchester City ile geçen sezon 37 karşılaşmada yer alan Ederson, 48 gol yemiş ve 13 müsabakada da skor tabelasının değişmesine izin vermemişti.