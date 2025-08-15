Talisca'ya ciddi talip! Sözleşmesi seneye sona erecek

Fenerbahçe, Feyenoord'u 5-2 yenerek Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselirken, transfer gündemi de hareketlendi. Sakatlığını geride bırakan Anderson Talisca, sahalara golle dönerek takımının zaferinde önemli rol oynadı.

BREZİLYALI GAZETECİ YAZDI

Brezilyalı gazeteci Fabio Vargas’ın iddiasına göre, Gremio, Al-Rayyan’dan Roger Guedes transferini iptal ederek Talisca’yı gündemine aldı. Bu gelişme, Fenerbahçe cephesinde oyuncudan gelir elde etme planlarını yeniden tartışmaya açtı.

SEZON SONU SERBEST

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncu, daha önce yaptığı açıklamalarda Brezilya’ya dönmeye sıcak baktığını dile getirmişti. Bu durum, hem kulüp hem de Talisca için transferin yönünü belirleyecek önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.