Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu hesapları: Transferde son teklif!

Fenerbahçe ve Kerem Aktürkoğlu süreci büyük bir çıkmaza girdi. Fenerbahçe yönetimi, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi tercihinden dolayı Kerem Aktürkoğlu konusunda vites düşürdü.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER RESTİ

Fenerbahçe'den Benfica'ya transfer resti geldi! Şampiyonlar Ligi'nin eleme aşamasında Benfica ile eşleşen Fenerbahçe, Portekiz ekibinin Kerem Aktürkoğlu'nu Nice maçında oyuna almasından dolayı 25 milyon Euroluk teklifini geri çekti! Zira sarı lacivertliler; Kerem Aktürkoğlu'nu ivedi şekilde transfer etse dahi, milli yıldızın Nice ile oynanan eleme maçlarında forma giymesi sebebiyle oyuncuyu Benfica karşısında sahaya süremeyecek.

SON TEKLİF 17.5 MİLYON EURO OLDU

25 milyon Euroluk anlaşmayı iptal eden Fenerbahçe yönetimi, Şampiyonlar Ligi'ndeki eleme maçlarında oynatamayacağı Kerem Aktürkoğlu için 17.5 milyon Euroluk son bir teklif yaptı ama şimdi de Benfica masadan kalktı.