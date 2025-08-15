Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu hesapları: Transferde son teklif!

Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu transferi için flaş bir hamle geldi. Daha önce Benfica ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, sürpriz bir kararla teklifin miktarını düşürdü.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu hesapları: Transferde son teklif!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
15.08.2025
00:42
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
00:42

ve süreci büyük bir çıkmaza girdi. Fenerbahçe yönetimi, 'nın tercihinden dolayı Kerem Aktürkoğlu konusunda vites düşürdü.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER RESTİ

Fenerbahçe'den Benfica'ya resti geldi! Şampiyonlar Ligi'nin eleme aşamasında Benfica ile eşleşen Fenerbahçe, Portekiz ekibinin Kerem Aktürkoğlu'nu Nice maçında oyuna almasından dolayı 25 milyon Euroluk teklifini geri çekti! Zira sarı lacivertliler; Kerem Aktürkoğlu'nu ivedi şekilde transfer etse dahi, milli yıldızın Nice ile oynanan eleme maçlarında forma giymesi sebebiyle oyuncuyu Benfica karşısında sahaya süremeyecek.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu hesapları: Transferde son teklif!

SON TEKLİF 17.5 MİLYON EURO OLDU

25 milyon Euroluk anlaşmayı iptal eden Fenerbahçe yönetimi, Şampiyonlar Ligi'ndeki eleme maçlarında oynatamayacağı Kerem Aktürkoğlu için 17.5 milyon Euroluk son bir teklif yaptı ama şimdi de Benfica masadan kalktı.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu hesapları: Transferde son teklif!

Sıkça Sorulan Sorular

BENFICA KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Kırmızı beyazlılar, milli yıldızı 12 milyon Euroya transfer etmişti.
