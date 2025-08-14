Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de yetenek avı: Sürpriz transfer için görüşmeler başladı!

Fenerbahçe'den flaş bir transfer hamlesi geldi. Sarı lacivertliler, Matteo Moretto'nun aktardığı habere göre Salzburglu Dorgeles Nene için resmen devreye girdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de yetenek avı: Sürpriz transfer için görüşmeler başladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 17:59

'de çalışmaları devam ediyor. Son olarak Kerem Aktürkoğlu ile söz kesen Süper Lig devi, şimdi de Dorgeles Nene hamlesini ön plana çıkardı.

FENERBAHÇE'DE GENÇ YETENEK AVI: DORGELES NENE

Fenerbahçe'de potansiyel olarak görülen genç yeteneklere yatırımlar devam ediyor! Ali Koç döneminde pek çok kârlı futbolcu satışı gerçekleştiren sarı lacivertliler, şimdi de Dorgeles Nene'yi gündemine aldı ve Malili kanatın kulübü ile görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'de yetenek avı: Sürpriz transfer için görüşmeler başladı!

FENERBAHÇE YATIRIMLARA DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'de Dorgeles Nene ile birlikte birkaç için daha temaslar devam ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE BAŞKA KİMİN TRANSFERİ GÜNDEMDE?
Sarı lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu ve Dorgeles Nene haricinde Yves Bissouma gibi isimlerle de ilgileniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Viktor Gyokeres transferine silahlı saldırı ve şantaj soruşturması! 64 milyon sterline imza atmıştı
Galatasaray'da sıcak transfer hamlesi! İtalyan basını Pavard için masadaki rakamı yazdı
ETİKETLER
#transfer
#salzburg
#Genç Yetenek
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Fenerbahçe Transferleri
#Dorgeles Nene
#Dorgeles Nene
#Malili
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.