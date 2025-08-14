Fenerbahçe'de yetenek avı: Sürpriz transfer için görüşmeler başladı!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Kerem Aktürkoğlu ile söz kesen Süper Lig devi, şimdi de Dorgeles Nene hamlesini ön plana çıkardı.

FENERBAHÇE'DE GENÇ YETENEK AVI: DORGELES NENE

Fenerbahçe'de potansiyel olarak görülen genç yeteneklere yatırımlar devam ediyor! Ali Koç döneminde pek çok kârlı futbolcu satışı gerçekleştiren sarı lacivertliler, şimdi de Dorgeles Nene'yi gündemine aldı ve Malili kanatın kulübü Salzburg ile görüşmelere başladı.

FENERBAHÇE YATIRIMLARA DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'de Dorgeles Nene ile birlikte birkaç genç yetenek için daha temaslar devam ediyor.