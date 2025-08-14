Menü Kapat
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Viktor Gyokeres transferine silahlı saldırı ve şantaj soruşturması! 64 milyon sterline imza atmıştı

Arsenal’in 64 milyon sterlinlik yeni golcüsü Viktor Gyokeres’in transfer sürecine ilişkin çarpıcı iddialar ortaya çıktı. İsveç’te, oyuncunun menajeriyle bağlantılı bir akrabasının evine silahlı saldırı düzenlendi. Olayın şantaj girişimiyle ilişkili olabileceği öne sürülüyor.

Viktor Gyokeres transferine silahlı saldırı ve şantaj soruşturması! 64 milyon sterline imza atmıştı
KAYNAK:
The Sun
|
GİRİŞ:
14.08.2025
12:02
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
12:02

İngiltere Premier Lig ekiplerinden ’in 64 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattığı İsveçli forvet Viktor Gyokeres’in transferine dair şok edici gelişmeler yaşanıyor. polisi, başkent Stockholm yakınlarındaki Huddinge bölgesinde, futbolcunun menajeriyle bağlantılı bir kişinin akrabasının evine düzenlenen silahlı saldırıyı ve iddialarını soruşturuyor.

POLİS: OLAY TRANSFERLE BAĞLANTILI OLABİLİR

Yerel kaynaklara göre, saldırıda iki el ateş açıldı ancak kimse yaralanmadı. Yetkililer, kurşunların menajerin bir akrabasına yönelik olabileceğini değerlendiriyor. İddiaya göre, bu akraba ücretinden pay alacağıyla övünmüş ve bu durum, kendisinden para sızdırmaya çalışan kişilerin hedefi olmasına yol açmış olabilir.

“ŞANTAJ VE HAKARET KABUL EDİLEMEZ”

Sporting Lizbon Başkanı Frederico Varandas, Gyokeres’in Arsenal’e transferinden önce yaptığı açıklamada, “Şantaj ve hakaret, Sporting’in kabul edebileceği şeyler değil” ifadelerini kullanmıştı. İsveç’te son yıllarda futbol menajerlik sektörünün organize suç örgütlerinin hedefi haline geldiğini belirten polis yetkilisi Per Engström ise, suçluların giderek daha fazla gençleri tetikçi olarak kullandığını söyledi.

MENAJERDEN AÇIKLAMA

Arsenal’in yıldızının menajeri, olayla ilgili şantaj mağduru olup olmadığını doğrulamaktan kaçınırken, “Burası maalesef bu tür olayların yaşanabildiği çok hassas bir sektör” dedi. Silahlı saldırının kendisi veya futbolla doğrudan bağlantılı olmadığını da sözlerine ekledi.

