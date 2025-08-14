Viktor Gyokeres transferine silahlı saldırı ve şantaj soruşturması! 64 milyon sterline imza atmıştı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’in 64 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattığı İsveçli forvet Viktor Gyokeres’in transferine dair şok edici gelişmeler yaşanıyor. İsveç polisi, başkent Stockholm yakınlarındaki Huddinge bölgesinde, futbolcunun menajeriyle bağlantılı bir kişinin akrabasının evine düzenlenen silahlı saldırıyı ve şantaj iddialarını soruşturuyor.

POLİS: OLAY TRANSFERLE BAĞLANTILI OLABİLİR

Yerel kaynaklara göre, saldırıda iki el ateş açıldı ancak kimse yaralanmadı. Yetkililer, kurşunların menajerin bir akrabasına yönelik olabileceğini değerlendiriyor. İddiaya göre, bu akraba transfer ücretinden pay alacağıyla övünmüş ve bu durum, kendisinden para sızdırmaya çalışan kişilerin hedefi olmasına yol açmış olabilir.

“ŞANTAJ VE HAKARET KABUL EDİLEMEZ”

Sporting Lizbon Başkanı Frederico Varandas, Gyokeres’in Arsenal’e transferinden önce yaptığı açıklamada, “Şantaj ve hakaret, Sporting’in kabul edebileceği şeyler değil” ifadelerini kullanmıştı. İsveç’te son yıllarda futbol menajerlik sektörünün organize suç örgütlerinin hedefi haline geldiğini belirten polis yetkilisi Per Engström ise, suçluların giderek daha fazla gençleri tetikçi olarak kullandığını söyledi.

MENAJERDEN AÇIKLAMA

Arsenal’in yıldızının menajeri, olayla ilgili şantaj mağduru olup olmadığını doğrulamaktan kaçınırken, “Burası maalesef bu tür olayların yaşanabildiği çok hassas bir sektör” dedi. Silahlı saldırının kendisi veya futbolla doğrudan bağlantılı olmadığını da sözlerine ekledi.