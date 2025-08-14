Menü Kapat
 Suat Vilgen

Real Madrid dev transferi tamamlıyor! Forma yarışında Arda Güler'in en büyük rakibi

Real Madrid, Arjantinli genç yıldız Franco Mastantuono’yu bugün resmen tanıtacak. 18’inci yaş günüyle aynı güne denk gelen imza töreni, Santiago Bernabéu’da gerçekleşecek.

Real Madrid dev transferi tamamlıyor! Forma yarışında Arda Güler'in en büyük rakibi
14.08.2025
14.08.2025
, uzun süredir beklenen transferini bugün resmileştiriyor. Kulüp Başkanı Florentino Pérez’in büyük umutlar bağladığı Arjantinli orta saha Franco Mastantuono, yerel saatle 13.00’te Santiago Bernabeu Stadı’nda taraftarların karşısına çıkacak.

Real Madrid dev transferi tamamlıyor! Forma yarışında Arda Güler'in en büyük rakibi

MADRID’DE GÜNLERDİR BEKLİYOR

Marca'daki habere göre, 3 Ağustos’ta Madrid’e gelen genç yıldız, günlerdir bu anı bekliyordu. Bugün ise beyaz formayla ilk pozunu verecek, resmi sözleşmeye imza atacak ve Avrupa’nın en çok kupa kazanan kulübüyle hikâyesine başlayacak.

Xabi Alonso'nun Arda Güler planı değişti! Yeni transfer sonrası yeni planı yazdılar

ÖZEL BİR TARİH: 18’İNCİ YAŞ GÜNÜNDE İMZA

Diğer yandan bugünküa törenin tarihi tesadüf değil. Mastantuono’nun 18’inci yaş günü, Real Madrid ile yeni macerasının da başlangıcı olacak. Bu anlamlı gün, hem futbolcu hem de kulüp için sembolik bir önem taşıyor.

Real Madrid dev transferi tamamlıyor! Forma yarışında Arda Güler'in en büyük rakibi

ARDA İÇİN YENİ SÜREÇ

Bu transferin Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız 'in kulüp kariyeri açısından da büyük önem taşıyor. Nitekim Mastantuono, Arda gibi orta saha kurgusunda benzer meziyetlere sahip bir yıldız adayı olarak görülüyor. Oyuncunun takıma gelişiyle birlikte Arda'nın ilk 11'de son dönemde sağlamlaştırdığı konumunu etkilenip etkilenmeyeceği merak konusu.

Bu transferle birlikte Arda Güler'in takımdaki pozisyonunun değişeceğine yönelik iddialar da İspanyol basınında kısa süre önce yer bulmuştu.

ETİKETLER
#transfer
#real madrid
#real madrid
#arda güler
#la liga
#Franco Mastantuono
#Futbol
