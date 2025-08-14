Real Madrid dev transferi tamamlıyor! Forma yarışında Arda Güler'in en büyük rakibi

Real Madrid, uzun süredir beklenen transferini bugün resmileştiriyor. Kulüp Başkanı Florentino Pérez’in büyük umutlar bağladığı Arjantinli orta saha Franco Mastantuono, yerel saatle 13.00’te Santiago Bernabeu Stadı’nda taraftarların karşısına çıkacak.

MADRID’DE GÜNLERDİR BEKLİYOR

Marca'daki habere göre, 3 Ağustos’ta Madrid’e gelen genç yıldız, günlerdir bu anı bekliyordu. Bugün ise beyaz formayla ilk pozunu verecek, resmi sözleşmeye imza atacak ve Avrupa’nın en çok kupa kazanan kulübüyle hikâyesine başlayacak.

ÖZEL BİR TARİH: 18’İNCİ YAŞ GÜNÜNDE İMZA

Diğer yandan bugünküa törenin tarihi tesadüf değil. Mastantuono’nun 18’inci yaş günü, Real Madrid ile yeni macerasının da başlangıcı olacak. Bu anlamlı gün, hem futbolcu hem de kulüp için sembolik bir önem taşıyor.

ARDA İÇİN YENİ SÜREÇ

Bu transferin Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler'in kulüp kariyeri açısından da büyük önem taşıyor. Nitekim Mastantuono, Arda gibi orta saha kurgusunda benzer meziyetlere sahip bir yıldız adayı olarak görülüyor. Oyuncunun takıma gelişiyle birlikte Arda'nın ilk 11'de son dönemde sağlamlaştırdığı konumunu etkilenip etkilenmeyeceği merak konusu.

Bu transferle birlikte Arda Güler'in takımdaki pozisyonunun değişeceğine yönelik iddialar da İspanyol basınında kısa süre önce yer bulmuştu.