Xabi Alonso'nun Arda Güler planı değişti! Yeni transfer sonrası yeni planı yazdılar

Real Madrid hem bugünü yönetiyor hem de geleceğe dönük kapsamlı bir planlama yapıyor. Özellikle 2025-2026 sezonu için hazırlıklar şimdiden başladı. Kulübün Dünya Kulüpler Kupası’na yönelik hazırlıkları çerçevesinde Xabi Alonso’nun, Carlo Ancelotti’nin izinden çok fazla sapmayacağı belirtilse de bazı önemli taktik değişikliklerin sinyali şimdiden veriliyor. Bu değişikliklerin başrolünde ise Arda Güler ve yeni transfer Franco Mastantuono olacak gibi görünüyor.

GELECEK PLANLAMASINDA ARDA GÜLER DETAYI

Xabi Alonso’nun teknik ekibiyle birlikte asıl odak noktası, 2025-2026 sezonunda yapılacak radikal değişiklikler. Bu değişiklikler özellikle Arda Güler ve Franco Mastantuono’nun pozisyonlarını doğrudan etkileyecek. Yeni dönemde, genç oyuncuların birlikte sahada yer alabileceği farklı formasyonlar üzerinde duruluyor.

ARDA VE MASTANTUONO BİRLİKTE OYNAYABİLİR Mİ?

Defensa Central'de yer alan habere göre Xabi Alonso, Arda Güler ile Franco Mastantuono’yu aynı anda sahada kullanmanın yollarını arıyor. Bu her ne kadar kolay bir denklem olmasa da, bazı maçlarda özellikle Bernabéu’da oynanacak karşılaşmalarda 4-2-3-1 düzenine geçiş yapılabileceği ifade ediliyor. Bu sistemde iki oyuncudan biri sağ kanada, diğeri ise merkezde on numara pozisyonuna kaydırılarak birlikte değerlendirilebilir. Sağ kanada kaydırılacak ismin büyük ihtimalle Arda olcağı öngörülüyor.

VALVERDE YERİNE DÜŞÜNÜLÜYORDU, PLAN DEĞİŞEBİLİR

Başlangıçta Arda Güler’in Fede Valverde’nin alternatifi olarak kullanılması planlanıyordu. Ancak Mastantuono’nun gelişiyle birlikte bu plan yeniden gözden geçiriliyor. Xabi Alonso, gerektiğinde sistem esnekliği sağlayarak hem Arda’yı hem de Franco’yu sahada tutmanın yollarını deneyecek.

FİZİKSEL GELİŞİMİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Arda Güler, son aylarda fiziksel olarak önemli bir gelişim gösterdi. Uzun süredir eksikliği hissedilen fiziksel dayanıklılık konusundaki bu ilerleme, genç oyuncunun formayı kapma şansını artırıyor. Mart ayındaki milli ara sonrası yaptığı açıklamada, “Madrid bana bir plan sundu ve ben hâlâ ona inanıyorum. Madrid’de başarılı olacağıma eminim. Madrid’de bir ev aldım, çok çalışıyorum ve her zaman oynamaya hazırım” sözleriyle kararlılığını göstermişti.

ALONSO’NUN YENİ OYUN PLANINDA ÖNEMLİ ROL

Carlo Ancelotti’nin ayrılığı sonrası Arda Güler için yeni bir dönem başlıyor. Xabi Alonso’nun oyun sisteminde yer bulmak isteyen genç yıldız, artık yalnızca yeteneğiyle değil, fiziksel gücü ve taktiksel esnekliğiyle de ön planda olacak. Yeni transfer Mastantuono ile birlikte forma rekabetinin daha da artması beklenirken, bu durumun Arda'nın performansını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.