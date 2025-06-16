Xabi Alonso'nun Arda Güler planı değişti! Yeni transfer sonrası yeni planı yazdılar

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler’in geleceğiyle ilgili planlar, kulübe yeni katılan Arjantinli yetenek Franco Mastantuono’nun transferi sonrası yeniden şekilleniyor. Teknik direktör Xabi Alonso’nun 2025-2026 sezonu için düşündüğü yeni dizilişte Arda’nın rolü bambaşka.
Real Madrid hem bugünü yönetiyor hem de geleceğe dönük kapsamlı bir planlama yapıyor. Özellikle 2025-2026 sezonu için hazırlıklar şimdiden başladı. Kulübün Dünya Kulüpler Kupası’na yönelik hazırlıkları çerçevesinde Xabi Alonso’nun, Carlo Ancelotti’nin izinden çok fazla sapmayacağı belirtilse de bazı önemli taktik değişikliklerin sinyali şimdiden veriliyor. Bu değişikliklerin başrolünde ise Arda Güler ve yeni transfer Franco Mastantuono olacak gibi görünüyor.
Xabi Alonso’nun teknik ekibiyle birlikte asıl odak noktası, 2025-2026 sezonunda yapılacak radikal değişiklikler. Bu değişiklikler özellikle Arda Güler ve Franco Mastantuono’nun pozisyonlarını doğrudan etkileyecek. Yeni dönemde, genç oyuncuların birlikte sahada yer alabileceği farklı formasyonlar üzerinde duruluyor.
Defensa Central'de yer alan habere göre Xabi Alonso, Arda Güler ile Franco Mastantuono’yu aynı anda sahada kullanmanın yollarını arıyor. Bu her ne kadar kolay bir denklem olmasa da, bazı maçlarda özellikle Bernabéu’da oynanacak karşılaşmalarda 4-2-3-1 düzenine geçiş yapılabileceği ifade ediliyor. Bu sistemde iki oyuncudan biri sağ kanada, diğeri ise merkezde on numara pozisyonuna kaydırılarak birlikte değerlendirilebilir. Sağ kanada kaydırılacak ismin büyük ihtimalle Arda olcağı öngörülüyor.
Başlangıçta Arda Güler’in Fede Valverde’nin alternatifi olarak kullanılması planlanıyordu. Ancak Mastantuono’nun gelişiyle birlikte bu plan yeniden gözden geçiriliyor. Xabi Alonso, gerektiğinde sistem esnekliği sağlayarak hem Arda’yı hem de Franco’yu sahada tutmanın yollarını deneyecek.
Arda Güler, son aylarda fiziksel olarak önemli bir gelişim gösterdi. Uzun süredir eksikliği hissedilen fiziksel dayanıklılık konusundaki bu ilerleme, genç oyuncunun formayı kapma şansını artırıyor. Mart ayındaki milli ara sonrası yaptığı açıklamada, “Madrid bana bir plan sundu ve ben hâlâ ona inanıyorum. Madrid’de başarılı olacağıma eminim. Madrid’de bir ev aldım, çok çalışıyorum ve her zaman oynamaya hazırım” sözleriyle kararlılığını göstermişti.
Carlo Ancelotti’nin ayrılığı sonrası Arda Güler için yeni bir dönem başlıyor. Xabi Alonso’nun oyun sisteminde yer bulmak isteyen genç yıldız, artık yalnızca yeteneğiyle değil, fiziksel gücü ve taktiksel esnekliğiyle de ön planda olacak. Yeni transfer Mastantuono ile birlikte forma rekabetinin daha da artması beklenirken, bu durumun Arda'nın performansını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.