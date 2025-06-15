Arda Güler'in gol sevinci LGS'de soruldu: Anlamı nedir?

LGS'de Arda Güler'in gol sevinciyle ilgili bir soru soruldu. Sınavın; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümündeki soruda, Arda Güler'in attığı gollerden sonra bir elini kalbinin üzerine koyup diğer elinin işaret parmağını göğe doğru kaldırarak yaptığı sevince yer verildi.

ARDA GÜLER'İN SEVİNCİNİN ANLAMI NEDİR?

Soruda Arda'nın gol sevinciyle ilgili, "Bu tevekkül inancımın göstergesidir. Çünkü hayatta insanın başına iyi şeyler gibi kötü şeyler de gelebiliyor. Başarıların yanında başarısızlıklar, sağlıklı olmanın yanında hastalıklar... Ben elimden geleni yapıyorum, çalışıp çabalıyorum, sonucunu Allah'a bırakıyorum." açıklaması hatırlatıldı ve Arda'nın açıklamasındaki 'Tevekkül İnancı'nda anlatmak istediğinin hangisi olduğu soruldu.

Şıklar ise şöyleydi:

A - Zorlukların aşılmasında etkilidir.

B - Gayret göstermekle birlikte Allah'a güvenmektir.

C - Kişinin huzurlu olmasına katkı sağlar.

D - Tercihlerinin sorumluluğunu üstlenmektir.