Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Arda Güler'in gol sevinci LGS'de soruldu: Anlamı nedir?

Arda Güler'in meşhur gol sevinci LGS'de soruldu. Milli futbolcu Arda Güler'in attığı gollerden sonra yaptığı kutlama, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava konu oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Arda Güler'in gol sevinci LGS'de soruldu: Anlamı nedir?
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 18:25
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 18:25

LGS'de Arda Güler'in gol sevinciyle ilgili bir soru soruldu. Sınavın; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümündeki soruda, Arda Güler'in attığı gollerden sonra bir elini kalbinin üzerine koyup diğer elinin işaret parmağını göğe doğru kaldırarak yaptığı sevince yer verildi.

ARDA GÜLER'İN SEVİNCİNİN ANLAMI NEDİR?

Soruda Arda'nın gol sevinciyle ilgili, "Bu tevekkül inancımın göstergesidir. Çünkü hayatta insanın başına iyi şeyler gibi kötü şeyler de gelebiliyor. Başarıların yanında başarısızlıklar, sağlıklı olmanın yanında hastalıklar... Ben elimden geleni yapıyorum, çalışıp çabalıyorum, sonucunu Allah'a bırakıyorum." açıklaması hatırlatıldı ve Arda'nın açıklamasındaki 'Tevekkül İnancı'nda anlatmak istediğinin hangisi olduğu soruldu.

Arda Güler'in gol sevinci LGS'de soruldu: Anlamı nedir?

Şıklar ise şöyleydi:

A - Zorlukların aşılmasında etkilidir.

B - Gayret göstermekle birlikte Allah'a güvenmektir.

C - Kişinin huzurlu olmasına katkı sağlar.

D - Tercihlerinin sorumluluğunu üstlenmektir.

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA GÜLER'İ SON DÖNEMDE HANGİ TAKIM İSTİYOR?
PSG, milli yıldızı uzun zamandır takip ediyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Barış Alper Yılmaz 30 milyon Euro bedelle Avrupa'ya: Galatasaray'da kritik transfer!
Fenerbahçe, dünya yıldızına kanca attı! İspanyol basını duyurdu
ETİKETLER
#arda güler
#Tevekkül
#2025 Lgs
#Lgs
#gol sevinci
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.