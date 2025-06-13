Arda Güler'e dev transfer teklifi: Xabi Alonso'ya tek soru!

Arda Güler için Real Madrid ve PSG arasında resmen transfer zirvesi yaşanıyor. Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun Arda Güler hakkındaki kararını gözeten PSG yönetimi, kulübe Şampiyonlar Ligi kazandıran Luis Enrique'nin transfer beklentisini yerine getirmek istiyor.

Arda Güler için Real Madrid'in kapısı çalan PSG, Xabi Alonso'nun kritik cevabını bekliyor. Luis Enrique'nin Arda Güler'i transfer etmek istemesiyle birlikte Real Madrid ile temaslarda bulunan PSG yönetimi, Xabi Alonso'ya Arda Güler'i kilit bir rolde düşünüp düşünmediğini sordu.

ARDA GÜLER TRANSFERİ İÇİN REAL MADRID VE PSG ARASINDA XABI ALONSO ZİRVESİ

Luis Enrique ile adeta sınıf atlayan PSG, şimdi de Arda Güler için devreye girdi. Luis Enrique yönetiminde tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferini yaşayan Fransız devi, an itibarıyla ise Xabi Alonso'nun kararını beklemeye başladı! Real Madrid yönetimine net şekilde Arda Güler'i soran PSG, Xabi Alonso'nun milli oyuncudan emin olmaması durumunda transferi hızlıca bitirmeye hazır olduğunu ve Arda Güler ile masaya oturmak istediğini belirtti.

ARDA GÜLER PSG'DE OYUNUN MERKEZİNDE OLACAK

Arda Güler'i uzun zamandır takip eden Luis Enrique, PSG adına en kritik hamle için yönetimle bizzat görüştü. Arda Güler'i oyunun merkezinde görmek isteyen Luis Enrique, tüm sistemi milli yıldızın etrafına kuracağını ve sahada öngörülemez bir hücum sistemi düzenleyeceğini anlattı.

FENERBAHÇE SONRAKİ TRANSFERDEN PAY ALACAK

Arda Güler'i Real Madrid'e gönderen Fenerbahçe, anlaşma gereği bir sonraki transferden %20 pay alacak.

ARDA GÜLER VE REAL MADRID PERFORMANSI

Real Madrid ile bu sezon 43 maça çıkan Arda Güler, 5 gol ve 9 asistlik katkı sağlamıştı. Ayrıca sezonun çoğunu kulübede geçiren ve oyuna sonradan dahil olan Arda Güler'e, PSG tarafından ilk 11 garantisi verileceği de iddia ediliyor.