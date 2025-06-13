Beşiktaş'a İspanyol kanat: Serdal Adalı'dan sürpriz hamle!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Javi Puado transferi için resmen devreye girdi. Trabzonspor tarafından da istenen Javi Puado, Karadeniz ekibinin aksine Beşiktaş'ta oynamaya olumlu yaklaştı ve Serdal Adalı'ya menajerler aracılığıyla mesaj gönderdi.

BEŞİKTAŞ'TA SERDAL ADALI'DAN JAVI PUADO TRANSFERİ

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın yeni sezon planlamaları devam ediyor. Geçtiğimiz gün yıldız bir golcü alacaklarını ifade eden Serdal Adalı, şimdi de Javi Puado hamlesi için devreye girdi! Espanyol ile olan kontratının sonuna gelen 27 yaşındaki sol kanat, uygun bir zeminde buluşmasıyla birlikte Beşiktaş'ta oynamaya ve İstanbul'da yaşamaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ JAVI PUADO VE BU SEZON PERFORMANSI

Espanyol ile bu sezon 35 maça çıkan deneyimli hücumcu, 12 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da İspanyol ekibiyle yeni sözleşme imzalamayan Javi Puado, yakın zamanda transfer süreci için net bir karar verecek.