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 | Burak Ayaydın

Luca Doncic'e 'kendine gel' uyarısı: Los Angeles Lakers yangın yeri!

NBA'in sansasyonel takımı Los Angeles Lakers'ta Luka Doncic tartışmaları devam ediyor. Luka Doncic'in kilo sorunlarıyla yine gündeme geldiği dönemde, Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson'dan yıldız basketbolcu için sert bir çıkış geldi.

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Luca Doncic'e 'kendine gel' uyarısı: Los Angeles Lakers yangın yeri!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 17:35
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 17:35

Los Angeles Lakers'ın sürpriz bir takasla kadrosuna kattığı Luka Doncic, yine kilo problemleriyle öne çıktı. Halihazırda ise uzun zamandır NBA'de kilolu bir imajı olan Luka Doncic'e, an itibarıyla Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson'dan 'kendini toparla' uyarısı geldi.

Luca Doncic'e 'kendine gel' uyarısı: Los Angeles Lakers yangın yeri!

NBA'DE MAGIC JOHNSON'DAN LUKA DONCIC'E AĞIR ELEŞTİRİLER

“Luka’nın şunu anlaması gerekiyor, burası Dallas değil. Burada çok büyük süper yıldızlar oynadı. Kobe bizi şampiyonluğa taşıdı, Shaq bizi şampiyonluğa taşıdı, LeBron bizi liderliğiyle şampiyonluğa taşıdı. Burada eksik olan şey tam da bu. Bizim çıkıp Luka’ya ‘fit olman lazım’ demememiz gerekiyor. Luka’nın zaten bunun farkında olması lazım. Luka gibi bir süper yıldızın bunun farkında olması gerekiyor.”

Sıkça Sorulan Sorular

LUKA DONCIC VE KİLO KONUSUNDAKİ SON DURUM NEDİR?
Bu yaz beslenme tarzını değiştirdiği konuşulan Doncic, son günlerde biraz daha fit görünüyordu.
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ETİKETLER
#lebron james
#los angeles lakers
#Luka Doncic
#nba normal sezon
#magic johnson
#Spor
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