Guardiola güldüren anısını anlattı! 'Ona, sözleşmeni yenilemeyeceğiz dedim, 200 gol attı'

Manchester City'nin efsanevi teknik direktörü Pep Guardiola, kulübün golcü yıldızı Sergio Agüero ile ilgili samimi bir anısını paylaştı. Guardiola, Agüero'ya sözleşmesinin yenilenmeyeceğini bildirdiğinde Arjantinli yıldızın antrenmanlarda 200 gol atarak verdiği cevabın kendisini nasıl etkilediğini esprili bir dille anlattı.

Futbol dünyasının en başarılı teknik direktörlerinden Pep Guardiola, saha içindeki stratejileri kadar, oyuncularıyla kurduğu derin bağlarla da biliniyor. Son dönemde yaptığı bir açıklamada, Manchester City'deki unutulmaz öğrencilerinden Sergio Agüero ile yaşadığı ilginç ve güldüren bir diyaloğu paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

GUARDIOLA'NIN AGÜERO ANISI

Pep Guardiola, katıldığı bir etkinlikte eski öğrencisi Sergio Agüero ile ilgili kişisel bir anekdotunu paylaştı. Guardiola, Agüero'nun Manchester City'deki kontratının yenilenmeyeceği kararını kendisine ilettiği anı şöyle anlattı: "Ona, 'Sözleşmeni yenilemeyeceğiz' dedim. Agüero da bunun üzerine idmanlarda tam 200 gol atarak cevap verdi! Bu durum, onun yeteneğini ve azmini bir kez daha ortaya koydu."

Guardiola, Agüero'nun Manchester City tarihindeki önemine de değinerek, özellikle kulübün ilk Premier Lig şampiyonluğunu getiren kritik golünü hatırlattı. Agüero'nun kulüp için ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu her fırsatta dile getiren Katalan teknik adam, bu anısıyla da futbolseverleri gülümsetti.

GENÇ OYUNCULARA ÖVGÜ

Tecrübeli çalıştırıcı, konuşmasında günümüzün genç futbolcularına da değindi. Genç oyuncuların yüksek baskı altında bile ne kadar sakin ve kendinden emin olduklarını belirten Guardiola, bunu kendi gençlik dönemindeki deneyimleriyle kıyasladı. Johan Cruyff gibi efsane isimlerden aldığı mentorluğun kendisini nasıl şekillendirdiğini de sözlerine ekledi.