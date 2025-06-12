Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Guardiola güldüren anısını anlattı! 'Ona, sözleşmeni yenilemeyeceğiz dedim, 200 gol attı'

Manchester City'nin efsanevi teknik direktörü Pep Guardiola, kulübün golcü yıldızı Sergio Agüero ile ilgili samimi bir anısını paylaştı. Guardiola, Agüero'ya sözleşmesinin yenilenmeyeceğini bildirdiğinde Arjantinli yıldızın antrenmanlarda 200 gol atarak verdiği cevabın kendisini nasıl etkilediğini esprili bir dille anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Guardiola güldüren anısını anlattı! 'Ona, sözleşmeni yenilemeyeceğiz dedim, 200 gol attı'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 11:25

Futbol dünyasının en başarılı teknik direktörlerinden Pep Guardiola, saha içindeki stratejileri kadar, oyuncularıyla kurduğu derin bağlarla da biliniyor. Son dönemde yaptığı bir açıklamada, Manchester City'deki unutulmaz öğrencilerinden Sergio Agüero ile yaşadığı ilginç ve güldüren bir diyaloğu paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Guardiola güldüren anısını anlattı! 'Ona, sözleşmeni yenilemeyeceğiz dedim, 200 gol attı'

GUARDIOLA'NIN AGÜERO ANISI

Pep Guardiola, katıldığı bir etkinlikte eski öğrencisi Sergio Agüero ile ilgili kişisel bir anekdotunu paylaştı. Guardiola, Agüero'nun Manchester City'deki kontratının yenilenmeyeceği kararını kendisine ilettiği anı şöyle anlattı: "Ona, 'Sözleşmeni yenilemeyeceğiz' dedim. Agüero da bunun üzerine idmanlarda tam 200 gol atarak cevap verdi! Bu durum, onun yeteneğini ve azmini bir kez daha ortaya koydu."

Guardiola güldüren anısını anlattı! 'Ona, sözleşmeni yenilemeyeceğiz dedim, 200 gol attı'

Guardiola, Agüero'nun Manchester City tarihindeki önemine de değinerek, özellikle kulübün ilk Premier Lig şampiyonluğunu getiren kritik golünü hatırlattı. Agüero'nun kulüp için ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu her fırsatta dile getiren Katalan teknik adam, bu anısıyla da futbolseverleri gülümsetti.

Guardiola güldüren anısını anlattı! 'Ona, sözleşmeni yenilemeyeceğiz dedim, 200 gol attı'

GENÇ OYUNCULARA ÖVGÜ

Tecrübeli çalıştırıcı, konuşmasında günümüzün genç futbolcularına da değindi. Genç oyuncuların yüksek baskı altında bile ne kadar sakin ve kendinden emin olduklarını belirten Guardiola, bunu kendi gençlik dönemindeki deneyimleriyle kıyasladı. Johan Cruyff gibi efsane isimlerden aldığı mentorluğun kendisini nasıl şekillendirdiğini de sözlerine ekledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Guardiola'dan Gazze tepkisi! 'Sıradaki çocuklar bizimkiler'
ETİKETLER
#pep guardiola
#kun agüero
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.