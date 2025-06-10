Guardiola'dan Gazze tepkisi! 'Sıradaki çocuklar bizimkiler'

İngiliz devi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Gazze'deki İsrail soykırımına tepki gösterdi. 4-5 yaşındaki çocukların bombalarla öldürüldüıünü belirterek "Dikkatli olun, bir sonraki dört veya beş yaşındaki çocuklar bizim olacak" dedi.

İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin teknik direktörü Joseph (Pep) Guardiola, İsrail soykırımı altındaki Gazze halkına destek çağrısı yaptı. Fahri doktora ünvanı aldığı Manchester Üniversitesi'nin düzenlediği törende konuşan İspanyol çalıştırıcı, Gazze'de yaşanan trajediye dikkat çekerken, yaşananlara karşı Batı dünyasını uyardı.

"İNSANLIK ADINA UTANÇ VERİCİ"

İnsan haklarını savunmanın bir ideoloji değil, yaşam sevgisi meselesi olduğunu ifade eDEN Guardiola, "Orada olanlar tüm insanlığı ilgilendiriyor. Dört yaşındaki kız ve erkek çocuklarının bombalarla öldürüldüğünü ya da hastanede hayatını kaybettiğini görüyoruz. Bu, insanlık adına utanç verici bir durum" dedi.

"HER SABAH UYANDIĞIMDA..."

Gazze'deki büyük drama karşı duyarsızlığı eleştiren Guardiola "Bunun bizim meselemiz olmadığını düşünebilirsiniz ama dikkatli olun, dört veya beş yaşındaki bir sonraki çocuklar bizimkiler olacak. Gazze'deki bebeklerin başına gelen korkunç olayları gördükten sonra her sabah uyandığımda çocuklarımı görüyorum" ifadelerini kullandı.