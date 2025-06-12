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 | Suat Vilgen

Fenerbahçe'de sıcak saatler! Toplantıda Aziz Yıldırım'a flaş çağrı

Koç’un seçim için işaret ettiği eylül ayı beklenmeden harekete geçen kongre üyeleri, erken seçim baskısını artırıyor. Aziz Yıldırım ise dün yaptığı toplantıyla yeniden gündemde. İşte toplantının detayları...

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Fenerbahçe'de sıcak saatler! Toplantıda Aziz Yıldırım'a flaş çağrı
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 14:06
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 14:06

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi için takvim henüz netleşmese de kulisler hararetli. Başkan Ali Koç’un “seçim eylülde” çıkışına karşın, bazı kongre üyeleri süreci hızlandırmak adına imza kampanyasına devam ediyor. Bu gelişmelerin ortasında, dün sürpriz bir buluşma yaşandı. Sarı-lacivertlilerin efsane başkanı Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle kapalı kapılar ardında bir araya geldi.

Fenerbahçe'de sıcak saatler! Toplantıda Aziz Yıldırım'a flaş çağrı

"HEMEN AÇIKLA"BASKISI

Sözcü gazetesinin aktardığına göre, toplantı son derece yoğun geçti. Katılımcılar, Yıldırım’a “Adaylığınızı hemen açıklayın” çağrısında bulundu. Yıldırım ise bu konuda daha önce net bir duruş sergilemişti. Adaylık için tek şart koşan Yıldırım, 16.465 imzayı şart koşmuş ve bunun sağlanması durumunda tekrar sahaya ineceğini duyurmuştu.

Fenerbahçe'de sıcak saatler! Toplantıda Aziz Yıldırım'a flaş çağrı

16.464+1 İMZA İSTEMİŞTİ

Yıldırım o açıklamasında şu sözleri sarf etmişti: “Beni sorumluluğa davet edenler veya şahsımı sorumluluk üstlenmekten kaçınmakla itham edenler, 16.464 + 1 imza ile demokratik meşruiyetin tam ve eksiksiz olarak oluştuğunu, kendilerine ve şahsıma göstermelidirler. İşte o zaman tüm varlığımla, dün nasıl ki tüm her şeyimi ortaya koymuşsam, yarın da aynı inanç ve kararlılıkla Fenerbahçe düşmanlarıyla mücadelede gözümü kırpmadan var olacağımın bilinmesini isterim. Çünkü darağacında olsak da bizim ilk sözümüz de son sözümüz de Fenerbahçe’dir.”

Fenerbahçe'de sıcak saatler! Toplantıda Aziz Yıldırım'a flaş çağrı

GEREKLİ İMZA SAYISI ÇOK YAKIN

Kulislerde konuşulanlara göre, Yıldırım’a olan talep artıyor ve imza sayısı da kritik eşik olan 16 binin üzerine çıkmaya yaklaştı. Önümüzdeki günlerde Aziz Yıldırım cephesinden resmi bir açıklama gelmesi bekleniyor. Tüm gözler şimdi bu “acil” buluşmanın sonuçlarına çevrilmiş durumda.

ETİKETLER
#Aziz Yıldırım
#Fenerbahçe imza kampanyası
#Futbol
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