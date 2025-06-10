Beşiktaş'tan 15 milyon Euro istedi: Serdal Adalı transferi iptal etti!

Beşiktaş'ta Granit Xhaka transferi iptal oldu. Beşiktaş'a yıllık maliyeti 15 milyon Euroyu bulan Granit Xhaka, başkan Serdal Adalı'dan veto yedi.

Beşiktaş'ta Granit Xhaka görüşmeleri ilerlemedi. Granit Xhaka'nın ağır sözleşmesini mantıklı bulmayan Serdal Adalı, Beşiktaş için bu transferin doğru olmayacağını düşündü ve masadan çekildi.

BEŞİKTAŞ'TA SERDAL ADALI'DAN GRANIT XHAKA TRANSFERİNE VETO

Beşiktaş'ta yeni sezon planlamaları kapsamında Granit Xhaka ile transfer için masaya oturuldu ama anlaşılamadı! Granit Xhaka; Süper Lig'e ancak yüklü bir kontrat ile gelme konusunda diretince, Serdal Adalı'dan transfer izni çıkmadı ve Beşiktaş görüşmeleri sonlandırma kararı aldı.

GRANIT XHAKA SÜPER LİG'E ÖNERİLDİ

Bayer Leverkusen'den ayrılmak ve kariyerindeki son imzalar ile yüklü meblağlar kazanmak isteyen Granit Xhaka, Süper Lig devlerine sırayla önerildi ama anlaşma sağlanamadı. Son olarak da yıldız orta sahayla, Suudi Arabistan ekipleri de ilgileniyor.