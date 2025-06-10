Beşiktaş'a Alexander Sörloth transferinde ters köşe!

Beşiktaş'a Alexander Sörloth transferinde kötü haber geldi. Alexander Sörloth ile uzun zamandır ilgilenen Beşiktaş, şu an için transferde hedef değiştirmek zorunda kaldı.

Beşiktaş ile Atletico Madrid arasındaki Alexander Sörloth görüşmeleri olumsuz sonuçlandı. İspanyol ekibi, Beşiktaş'a Alexander Sörloth için fikrinin değiştiğini ve farklı planlamalar olacağını bildirdi.

BEŞİKTAŞ'TA ALEXANDER SORLOTH TRANSFERİ GERÇEKLEŞMİYOR

Beşiktaş'ın gelecek sezon planlarında başrolde yer vermek istediği Alexander Sörloth'a, Atletico Madrid tarafından onay çıkmadı. Alexander Sörloth ile ilgili fikir değiştiren Diego Simeone, yetenekli golcünün takımda kalmasına karar verdi! Esasen ise Alexander Sörloth'u uzun zamandır yedek oturtan Arjantinli hoca, sezonun son dönemindeki performansıyla birlikte Alexander Sörloth için 'kalmalı' raporu verdi.

BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ ALEXANDER SORLOTH VE ATLETICO MADRID PERFORMANSI

Beşiktaş'a transferi son dönemdeki başarılı performansı sebebiyle iptal olan Alexander Sörloth, bu sezon Atletico Madrid ile 50 maça çıktı ve 24 gol ile 2 asistlik katkı sağladı. Son olarak ise kritik fikir değişikliğiyle birlikte Beşiktaş, Alexander Sörloth dışındaki alternatiflere yönelmek zorunda kaldı.