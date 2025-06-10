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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'a Alexander Sörloth transferinde ters köşe!

Beşiktaş'a Alexander Sörloth transferinde kötü haber geldi. Alexander Sörloth ile uzun zamandır ilgilenen Beşiktaş, şu an için transferde hedef değiştirmek zorunda kaldı.

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Beşiktaş'a Alexander Sörloth transferinde ters köşe!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 18:20
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 18:24

Beşiktaş ile Atletico Madrid arasındaki Alexander Sörloth görüşmeleri olumsuz sonuçlandı. İspanyol ekibi, Beşiktaş'a Alexander Sörloth için fikrinin değiştiğini ve farklı planlamalar olacağını bildirdi.

BEŞİKTAŞ'TA ALEXANDER SORLOTH TRANSFERİ GERÇEKLEŞMİYOR

Beşiktaş'ın gelecek sezon planlarında başrolde yer vermek istediği Alexander Sörloth'a, Atletico Madrid tarafından onay çıkmadı. Alexander Sörloth ile ilgili fikir değiştiren Diego Simeone, yetenekli golcünün takımda kalmasına karar verdi! Esasen ise Alexander Sörloth'u uzun zamandır yedek oturtan Arjantinli hoca, sezonun son dönemindeki performansıyla birlikte Alexander Sörloth için 'kalmalı' raporu verdi.

Beşiktaş'a Alexander Sörloth transferinde ters köşe!

BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ ALEXANDER SORLOTH VE ATLETICO MADRID PERFORMANSI

Beşiktaş'a transferi son dönemdeki başarılı performansı sebebiyle iptal olan Alexander Sörloth, bu sezon Atletico Madrid ile 50 maça çıktı ve 24 gol ile 2 asistlik katkı sağladı. Son olarak ise kritik fikir değişikliğiyle birlikte Beşiktaş, Alexander Sörloth dışındaki alternatiflere yönelmek zorunda kaldı.

Beşiktaş'a Alexander Sörloth transferinde ters köşe!

Sıkça Sorulan Sorular

ALEXANDER SORLOTH'UN MADRID İLE SÖZLEŞMESİ KAÇ YILLIK?
Norveçli hücumcunun, İspanyol ekibiyle 2028 yazına kadar kontratı bulunuyor.
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#alexander sörloth
#alexander sörloth
#Transfer Haberleri
#Beşiktaş Transferleri
#Spor
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