Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu! İşte oynanacak hazırlık maçları

Yeni sezona iddialı girmek isteyen Beşiktaş, 2025-26 sezonu hazırlık programını açıkladı. Siyah-beyazlı takım, yeni sezona 28 Haziran Cumartesi günü başlayacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol A Takımı, sezon hazırlıklarına saat 17.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.



AVUSTURYA’DA 4 HAZIRLIK MAÇI

İstanbul'da 3 Temmuz Perşembe gününe kadar sürecek olan hazırlık döneminin ardından Beşiktaş, yurt dışı kampına geçecek. Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında yapılacak kamp, 4-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte, Beşiktaş, Avusturya'da dört hazırlık maçı oynayacak.

Hazırlık maçlarının programı şu şekilde:

•10 Temmuz Perşembe, 20:00: Beşiktaş – ST Pölten (NV Arena)

•13 Temmuz Pazar, 18:00: Beşiktaş – FC Admira Wacker (Datenpol Arena)

•16 Temmuz Çarşamba, 19:30: Beşiktaş – Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)

•17 Temmuz Perşembe, 19:30: Beşiktaş – FC Petrzalka 1898 (Ergo Arena)

