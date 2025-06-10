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 | Suat Vilgen

Şok! Arda Güler satışa kondu! Barça medyası 'tam bir fiyasko' diyerek duyurdu

Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler'in geleceği belirsizliğini korurken Barcelona'ya yakın medya, genç yıldızın Franco Mastantuono transferi nedeniyle satışa konduğunu iddia etti. Arda ile ilgilenen külübe de haberde yer verildi.

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Şok! Arda Güler satışa kondu! Barça medyası 'tam bir fiyasko' diyerek duyurdu
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 14:16

Real Madrid'in Arda Güler'i Franco Mastantuono'nun yeni transferinden dolayı satışa çıkarmaya karar verdiği iddia edildi. Barcelona'yaü yakınlığıyla bilinen fcbarcelonanoticias.com'da yer verilen haberde Real'in River Plate'ten 45 milyon euroya transfer ettiği Mastantuono'nun gelişinin, Güler'in ayrılığını kaçınılmaz hale getirdiği belirtildi.

"BARCELONA İSTEMİŞTİ" HATIRLATMASI

Haberde Barcçelona'nın da çok istemesine rağmen geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in İspanyol devinde istediği çıkışı yapamadığı, sakatlıklar ve kadrodaki yıldız isimlerin fazlalığı nedeniyle yedek kulübesine hapsolduğu ifade edildi.

Şok! Arda Güler satışa kondu! Barça medyası 'tam bir fiyasko' diyerek duyurdu

"SPORTİF AÇIDAN FİYASKO"

Arda'nın Fenerbahçe'den, 2023 yılında 20 milyon euro net bonservis ve ek olarak değişkenlerde 8 milyon euro daha karşılığında İspanyol başkentine geldiği vurgulanan haberde "Her ne kadar bu transfer, Fenerbahçe ile neredeyse bitmek üzere olan bir anlaşmayı engellemek adına stratejik bir hamle olsa da, sportif açıdan operasyon tam bir fiyasko oldu. Arda, ilk sezonunda sakatlıklarla boğuştu ve ancak 2024'ün başlarında form tutmaya başladı. Ancak ikinci sezonunda, Kylian Mbappé ve Endrick'in transferleri onu kadro dışı kalmaya mahkum etti" denildi.

Şok! Arda Güler satışa kondu! Barça medyası 'tam bir fiyasko' diyerek duyurdu
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ARDA'YA İKİ İNGİLİZ DEVİ TALİP

Mastantuono'nun transferiyle Arda'nın ayrılığının mantıklı göründüğü belirtilen yazıda "Xabi Alonso Arjantinli oyuncuyu sağ kanada koymak zorunda kalacak. Kış döneminde Güler'in ülkesine dönüşü veya Inter Milan'a olası bir kiralık gönderilmesi spekülasyonları vardı, ancak bunlar nihayetinde gerçekleşmedi.

Şok! Arda Güler satışa kondu! Barça medyası 'tam bir fiyasko' diyerek duyurdu

Yaz transfer dönemi için, Türk orta saha oyuncusu hakkındaki son bilgiler, 20 yaşındaki oyuncu için Premier League'i olası bir hedef olarak gösteriyor. Arsenal ve Manchester United, Ankaralı oyuncuya ilgi gösterirken, 'topçular' şimdiden ilk resmi tekliflerini yaptı" ifadelerine yer verildi.

Arsenal'ın Arda Güler için 30 milyon euro taklif etmeye hazırlandığı bilgisi de haberde yer aldı.

ETİKETLER
#real madrid
#real madrid
#arda güler
#arda güler
#Transferler
#Futbol
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