Osimhen ile Arda Güler karşı karşıya gelecek! Tarih belli oldu

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performans ile sezona damga vuran Victor Osimhen'in transferi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan basınına göre, Nijeryalı yıldız Al Hilal ile anlaşmaya vardı. Transfer gerçekleşirse Osimhen'in yeni takımındaki ilk maçında Arda Güler karşısında olacak.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Victor Osimhen'in transferi hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Bonservisi Napoli'de olan Nijeryalı yıldız, Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Al Hilal ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Al Hilal'den yıllık 30 milyon Euro kazanacak olan Osimhen'in transferinin yakın zamanda duyurulması bekleniyor.

OSİMHEN'İN İLK RAKİBİ ARDA GÜLER

Transferin gerçekleşmesi durumunda ise Osimhen'in Al Hilal formasıyla sahaya çıkacağı ilk maç da belli oldu.

Aktarılan bilgilere göre Al Hilal sezon öncesi Real Madrid ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşmada Victor Osimhen ile Arda Güler karşı karşıya gelecek.

Kesin tarih açıklanmasa da mücadelenin 2025 Temmuz sonunda gerçekleşmesi bekleniyor.

OSİMHEN'İN GALATASARAY KARNESİ

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla geçirdiği sezonda gösterdiği performans ile sezona damgasını vurdu. Sezon boyunca üst düzey bir performans gösteren Nijeryalı yıldız 26 gol ile Süper Lig'de gol kralı oldu.

Avrupa Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda da 5 olmak üzere Osimhen bu sezon toplamda 37 gol attı. 3.236 dakika sarı-kırmızılılarda süre alan Victor Osimhen toplam 8'de asist yaptı.

OSİMHEN'İN GALATASARAY'DA KALMA İHTİMALİ DEVAM EDİYOR

Spor muhabiri Berk Göl tarafından açıklanan bilgilere göre Victor Osimhen hala İstanbul'da bulunuyor. Tatile gitmeden önce Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Victor Osimhen bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Ortaya atılan iddiaların ardından Osimhen'in Galatasaray'da kalma ihtimali de tekrardan gündeme geldi. Nijeryalı futbolcunun transfer durumunun bu hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor.