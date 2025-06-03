Fenerbahçe'nin forvet transferinde flaş Osimhen planı! Beklemeye geçtiler

Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen ve sarı kırmızılıların şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Victor Osimhen’in geleceği, hem Türkiye’de hem de uluslararası transfer piyasasında büyük merak konusu haline geldi. Nijeryalı golcünün kariyerine hangi takımda devam edeceği, yalnızca Galatasaray taraftarları için değil, ezeli rakip Fenerbahçe için de büyük önem taşıyor.

AL HİLAL'İ TERCİH EDERSE!...

Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan Fenerbahçe, santrfor transferi konusunda Osimhen’in vereceği kararı beklemeye geçti. Çünkü yıldız oyuncunun tercihi, Fenerbahçe'nin de transfer stratejisini doğrudan etkileyecek.

Sözcü Gazetesi’nin haberine göre, Osimhen için en ciddi teklif Suudi Arabistan’dan, Al Hilal kulübünden geldi. Eğer Al Hilal, Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmayı başarırsa, Fenerbahçe'nin hedefindeki isimle ilgili de kritik bir kapı aralanmış olacak.

HEDEFTE MİTROVİC VAR

Sarı lacivertliler, Al Hilal’in Sırp forveti Aleksandar Mitrovic’i gündemine aldı. Haberde, Suudi kulübünün Osimhen transferini sonuçlandırması halinde Mitrovic’in satışına onay vereceği ifade edildi.

Mitrovic'in yeniden Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı belirtilirken, Fenerbahçe'nin bu durumu lehine çevirmek için düğmeye bastığı öğrenildi. İstanbul ekibinin, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki golcü için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü masaya koyacağı öne sürüldü.

ETKİLEYİCİ PERFORMANS

Geride kalan sezonda Al Hilal formasıyla 36 resmi maça çıkan Mitrovic, 28 gol ve 7 asistle dikkat çeken bir performans sergiledi. Tecrübeli santrforun, Süper Lig'e transferi halinde Fenerbahçe'nin hücum gücüne önemli katkı yapması bekleniyor.

Fenerbahçe cephesi ise süreci dikkatle izliyor. Osimhen'in kararı ve Al Hilal’in hamlesi, sarı lacivertlilerin golcü transferinde belirleyici olacak gibi görünüyor.