Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Arda Turan'a transferde ters köşe: Beklediği gibi gitmedi!

Arda Turan'a İsmail Yüksek transferi için Fenerbahçe'den kötü haber geldi. İsmail Yüksek'i Shaktar Donetsk'e isteyen Arda Turan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan veto yedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Arda Turan'a transferde ters köşe: Beklediği gibi gitmedi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 19:07
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 19:07

Arda Turan'ın Shaktar Donetsk ile anlaşmasının ardından, Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i transfer etmek istemesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Akabindeki süreçte ise Jose Mourinho'dan ters köşe eden bir karar geldi ve İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'de kalmasını istedi.

ARDA TURAN'A İSMAİL YÜKSEK TRANSFERİ İÇİN FENERBAHÇE'DEN VETO

Arda Turan'ın gelecek sezon için kilit isimlerden gördüğü İsmail Yüksek, Jose Mourinho tarafından kadroda tutuldu. Arda Turan'ın ilgisiyle birlikte Portekizli hocaya İsmail Yüksek'in son durumunu soran Fenerbahçe yönetimi, Mourinho'nun net tavrıyla birlikte İsmail Yüksek için transferin mümkün olmayacağına karar verdi ve Shaktar Donetsk'i reddetti.

Arda Turan'a transferde ters köşe: Beklediği gibi gitmedi!

İSMAİL YÜKSEK VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geçen sezon 30 maçta 1.706 dakika süre bulan İsmail Yüksek, 2 asistlik skor katkısı vermişti.

Sıkça Sorulan Sorular

İSMAİL YÜKSEK'İ AVRUPA'DAN BAŞKA İSTEYEN VAR MI?
Milli oyuncu ile Marsilya da ilgileniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'a İspanyol kanat: Serdal Adalı'dan sürpriz hamle!
Leroy Sane sakatlanırsa ne olacak? Galatasaray'a imza atmıştı!
ETİKETLER
#jose mourinho
#arda turan
#Fenerbahçe Transferleri
#Shaktar Donetsk
#Transfer Haberleri
#ismail yüksek
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.