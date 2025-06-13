Arda Turan'a transferde ters köşe: Beklediği gibi gitmedi!

Arda Turan'a İsmail Yüksek transferi için Fenerbahçe'den kötü haber geldi. İsmail Yüksek'i Shaktar Donetsk'e isteyen Arda Turan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan veto yedi.

Arda Turan'ın Shaktar Donetsk ile anlaşmasının ardından, Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i transfer etmek istemesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Akabindeki süreçte ise Jose Mourinho'dan ters köşe eden bir karar geldi ve İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'de kalmasını istedi.

ARDA TURAN'A İSMAİL YÜKSEK TRANSFERİ İÇİN FENERBAHÇE'DEN VETO

Arda Turan'ın gelecek sezon için kilit isimlerden gördüğü İsmail Yüksek, Jose Mourinho tarafından kadroda tutuldu. Arda Turan'ın ilgisiyle birlikte Portekizli hocaya İsmail Yüksek'in son durumunu soran Fenerbahçe yönetimi, Mourinho'nun net tavrıyla birlikte İsmail Yüksek için transferin mümkün olmayacağına karar verdi ve Shaktar Donetsk'i reddetti.

İSMAİL YÜKSEK VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geçen sezon 30 maçta 1.706 dakika süre bulan İsmail Yüksek, 2 asistlik skor katkısı vermişti.