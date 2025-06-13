Leroy Sane sakatlanırsa ne olacak? Galatasaray'a imza atmıştı!

Galatasaray'da Leroy Sane transferinin yankıları devam ediyor. Galatasaray ile sözleşme imzalayan Leroy Sane'nin; ayrıca Bayern Münih ile 30 Haziran'a kadar kontratı bulunuyordu, işte kritik süreçteki tüm detaylar.

Galatasaray'da Leroy Sane hesapları başladı. Leroy Sane'ye bonservis bedeli ödemeden imza attıran Galatasaray'a, Bayern Münih'ten karşı hamle geldi ve yıldız kanatın 30 Haziran'a kadar takım ile maçlara çıkacağı açıklandı.

GALATASARAY'A İMZA ATAN LEROY SANE BAYERN MUNIH'TE SAKATLANIRSA NE OLACAK?

Leroy Sane; Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalamış ama Bayern Münih'le maçlara çıkmak zorunda kalacağını öğrenmişti! Halihazırda bu ay sonuna kadar Bayern Münih formasıyla mücadele edecek olan Sane, eğer ciddi bir sakatlık yaşarsa süreç resmen FIFA'ya taşınacak. Galatasaray'ın yıllık 9 milyon Euro maaş + 3 milyon Euro bonus ile imza attırdığı yıldız hücumcu; Bayern Münih'te sakatlanırsa, Alman devinin tazminat ödeme durumu ortaya çıkacak! Bu da, FIFA kurallarına göre 7.5 milyon Euroya kadar bir bedel anlamına geliyor.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1933502213755674996