Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Barış Alper Yılmaz 30 milyon Euro bedelle Avrupa'ya: Galatasaray'da kritik transfer!

Galatasaray'ın yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, her geçen gün Avrupa'ya bir adım daha yaklaşıyor. Geçtiğimiz aylarda Galatasaray sonrasında Avrupa'da oynamak istediğini belirten Barış Alper Yılmaz'a, an itibarıyla İngiltere ve Almanya'dan talipler var.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Barış Alper Yılmaz 30 milyon Euro bedelle Avrupa'ya: Galatasaray'da kritik transfer!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 18:05
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 18:05

Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'da ayrılık çanları çalıyor. Galatasaray'da Okan Buruk'un en güvendiği isimlerden olan Barış Alper Yılmaz'ın, 30 milyon Euro bedelle sürpriz bir transfer gerçekleştirmesi bekleniyor.

GALATASARAY'DA BARIŞ ALPER YILMAZ'IN TRANSFERİ İÇİN KRİTİK GÜNLER

Galatasaray'daki istikrarlı performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz, şu an için orta seviyedeki birkaç takımın radarına takılmış durumda! Esasen ise Barış Alper Yılmaz'ı uzun zamandır takip eden Nottingham Forest ve West Ham United; henüz transfer pazarlıklarına başlamamışken, Bundesliga’nın güçlü ekiplerinden Leipzig ise ilk temasları gerçekleştirdi ve Barış Alper Yılmaz'ın maliyetini sordu.

Barış Alper Yılmaz 30 milyon Euro bedelle Avrupa'ya: Galatasaray'da kritik transfer!

GALATASARAY BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN 30 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray'da Okan Buruk'un kulüpte kalmasını istediği Barış Alper Yılmaz, ancak 30 milyon Euro civarlarında bir teklif gelirse takımdan gönderilecek. Şu an için İngiliz ve Alman ekiplerinin yaklaşımı 30 milyon Euro miktarına yaklaşmazken, gelecek günlerdeki ciddi bir teklifle birlikte milli oyuncu flaş bir veda gerçekleştirebilir.

Barış Alper Yılmaz 30 milyon Euro bedelle Avrupa'ya: Galatasaray'da kritik transfer!

BARIŞ ALPER YILMAZ VE GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray ile bu sezon 48 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 14 gol ve 6 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı. Ayrıca dinamik oyunuyla da saha içinde etkili olan ve rakibin direncini kıran Barış Alper Yılmaz'ın, forma şansı bulabileceği bir takımda potansiyelini daha da yukarı çekeceği düşünülüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

BARIŞ ALPER YILMAZ İLE GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA KİM İLGİLENİYORDU?
Premier Lig ekibi Everton, yıldız kanat için araştırmalar yapmış ama süreci ağırdan almıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de yıldız futbolcudan rest: Ayrılmak istiyor!
Trabzonspor'dan orta saha hamlesi! Danimarkalı yıldıza kanca
ETİKETLER
#barış alper yılmaz
#Galatasaray Transferleri
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.