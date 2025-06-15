Barış Alper Yılmaz 30 milyon Euro bedelle Avrupa'ya: Galatasaray'da kritik transfer!

Galatasaray'ın yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, her geçen gün Avrupa'ya bir adım daha yaklaşıyor. Geçtiğimiz aylarda Galatasaray sonrasında Avrupa'da oynamak istediğini belirten Barış Alper Yılmaz'a, an itibarıyla İngiltere ve Almanya'dan talipler var.

Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'da ayrılık çanları çalıyor. Galatasaray'da Okan Buruk'un en güvendiği isimlerden olan Barış Alper Yılmaz'ın, 30 milyon Euro bedelle sürpriz bir transfer gerçekleştirmesi bekleniyor.

GALATASARAY'DA BARIŞ ALPER YILMAZ'IN TRANSFERİ İÇİN KRİTİK GÜNLER

Galatasaray'daki istikrarlı performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz, şu an için orta seviyedeki birkaç takımın radarına takılmış durumda! Esasen ise Barış Alper Yılmaz'ı uzun zamandır takip eden Nottingham Forest ve West Ham United; henüz transfer pazarlıklarına başlamamışken, Bundesliga’nın güçlü ekiplerinden Leipzig ise ilk temasları gerçekleştirdi ve Barış Alper Yılmaz'ın maliyetini sordu.

GALATASARAY BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN 30 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray'da Okan Buruk'un kulüpte kalmasını istediği Barış Alper Yılmaz, ancak 30 milyon Euro civarlarında bir teklif gelirse takımdan gönderilecek. Şu an için İngiliz ve Alman ekiplerinin yaklaşımı 30 milyon Euro miktarına yaklaşmazken, gelecek günlerdeki ciddi bir teklifle birlikte milli oyuncu flaş bir veda gerçekleştirebilir.

BARIŞ ALPER YILMAZ VE GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray ile bu sezon 48 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 14 gol ve 6 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı. Ayrıca dinamik oyunuyla da saha içinde etkili olan ve rakibin direncini kıran Barış Alper Yılmaz'ın, forma şansı bulabileceği bir takımda potansiyelini daha da yukarı çekeceği düşünülüyor.