Kerem Demirbay'a güle güle: Galatasaray'da beklenen son!

Galatasaray'da Kerem Demirbay'ın transfer olmasına izin çıktı. Galatasaray yönetimi, Kerem Demirbay'a kulüplerle görüşmesi için yetki verdi ve ayrılık konusunda yardımcı olacağını bildirdi.

GALATASARAY'DA KEREM DEMİRBAY'A GÜLE GÜLE

Galatasaray'a 2023 yazında gelen Kerem Demirbay, beklenen etkiyi gösterememiş ve çoğu zaman hamle oyuncusu olarak kullanılmıştı! Bugün gelinen noktadaysa Okan Buruk'un kadro planlamasında yer bulamayan Kerem Demirbay'a, sarı kırmızılı yönetim tarafından 'ayrılık' kararı iletildi ve kulüplerle görüşebileceği söylendi. Deneyimli orta sahanın, yakın zamanda Galatasaray'dan resmen ayrılması bekleniyor.

KEREM DEMİRBAY İÇİN GALATASARAY'DAN SONRA SÜPER LİG VE BUNDESLIGA İHTİMALLERİ

Kerem Demirbay ile uzun zamandır ilgilenen Samsunspor, 31 yaşındaki orta sahanın maaşında indirime gitmesiyle birlikte hızlıca imza sürecini başlatmak istiyor. Ayrıca Kerem Demirbay ile Bundesliga'dan da birkaç takım ilgileniyor ve sürpriz transfer için nabız yokluyor.

GALATASARAY'DAN GÖNDERİLECEK OLAN KEREM DEMİRBAY'IN PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 34 maçta yer alan Kerem Demirbay, sadece 1006 dakika sahada kalabildi ve 3 asistlik katkı sağladı.