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 | Burak Ayaydın

Kerem Demirbay'a güle güle: Galatasaray'da beklenen son!

Galatasaray'da Kerem Demirbay ile yollar ayrılıyor. Galatasaray'ın gelecek sezon planlarında yer almayan Kerem Demirbay'ın, yakın zamanda yeni kulübüyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Kerem Demirbay'a güle güle: Galatasaray'da beklenen son!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 21:48
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 21:51

Galatasaray'da Kerem Demirbay'ın transfer olmasına izin çıktı. Galatasaray yönetimi, Kerem Demirbay'a kulüplerle görüşmesi için yetki verdi ve ayrılık konusunda yardımcı olacağını bildirdi.

GALATASARAY'DA KEREM DEMİRBAY'A GÜLE GÜLE

Galatasaray'a 2023 yazında gelen Kerem Demirbay, beklenen etkiyi gösterememiş ve çoğu zaman hamle oyuncusu olarak kullanılmıştı! Bugün gelinen noktadaysa Okan Buruk'un kadro planlamasında yer bulamayan Kerem Demirbay'a, sarı kırmızılı yönetim tarafından 'ayrılık' kararı iletildi ve kulüplerle görüşebileceği söylendi. Deneyimli orta sahanın, yakın zamanda Galatasaray'dan resmen ayrılması bekleniyor.

Kerem Demirbay'a güle güle: Galatasaray'da beklenen son!

KEREM DEMİRBAY İÇİN GALATASARAY'DAN SONRA SÜPER LİG VE BUNDESLIGA İHTİMALLERİ

Kerem Demirbay ile uzun zamandır ilgilenen Samsunspor, 31 yaşındaki orta sahanın maaşında indirime gitmesiyle birlikte hızlıca imza sürecini başlatmak istiyor. Ayrıca Kerem Demirbay ile Bundesliga'dan da birkaç takım ilgileniyor ve sürpriz transfer için nabız yokluyor.

Kerem Demirbay'a güle güle: Galatasaray'da beklenen son!

GALATASARAY'DAN GÖNDERİLECEK OLAN KEREM DEMİRBAY'IN PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 34 maçta yer alan Kerem Demirbay, sadece 1006 dakika sahada kalabildi ve 3 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

KEREM DEMİRBAY'IN GALATASARAY İLE OLAN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?
Alman orta sahanın Galatasaray ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
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ETİKETLER
#samsunspor
#Kerem Demirbay
#Galatasaray Transferleri
#Transfer Haberleri
#Spor
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