Galatasaray'da transfer gerçekleşiyor: Süper Lig'den İspanya'ya sürpriz veda!

Galatasaray'da an itibarıyla sürpriz bir ayrılık planlanıyor. Galatasaray'da yeterince forma şansı bulamayan Yusuf Demir, Süper Lig'den İspanya'ya geçiş yapmaya hazırlanıyor. Son kararı Okan Buruk'un vereceği kritik transferde, Yusuf Demir için La Liga'dan birkaç kulüp resmen devreye girmiş durumda.

Galatasaray'da Yusuf Demir transferi için geri sayım başladı. Okan Buruk'un Galatasaray'ında bekleneni veremeyen Yusuf Demir, an itibarıyla ise İspanya'ya transfer olmak için Galatasaray yönetiminden çıkacak son kararı bekliyor.

GALATASARAY'DA SÜPER LİG'DEN İSPANYA'YA YUSUF DEMİR TRANSFERİ

Galatasaray'a geldiğinden bu yana performansıyla soru işaretlerine sebep olan Yusuf Demir'e, La Liga'dan iki takım talip oldu ve sarı kırmızılı yönetimle temasta bulundu. Halihazırda Okan Buruk'un Galatasaray planları içinde ilk sıralarda yer almayan Yusuf Demir, sarı kırmızılı yönetimin vereceği kararla birlikte Süper Lig'den ayrılacak ve kariyerine İspanya'da devam edecek.

GALATASARAY VE YUSUF DEMİR ARASINDA SÖZLEŞME KRİTİĞİ

2022'de Galatasaray'a gelmesiyle taraftarı heyecanlandıran ama bir türlü beklentileri karşılayamayan Yusuf Demir, şu anda ise Aslan ile olan sözleşmesinin son yılına girmiş durumda! Hal böyle olunca da Yusuf Demir'i direkt olarak satmak zorunda kalan Galatasaray, Okan Buruk'un nihai kararıyla birlikte transfer pazarındaki en uygun teklifi değerlendirmeye alacak.

YUSUF DEMİR VE GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray ile bu sezon 17 maça çıkan Yusuf Demir, sadece 453 dakika süre almış ve 2 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.