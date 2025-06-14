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Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Leroy Sane problemi çözüldü!

Galatasaray'da Leroy Sane ile ilgili pürüzler giderildi. Bayern Münih ile 30 Haziran'a kadar çalışacak olan Leroy Sane'ye, yeni takımı Galatasaray tarafından sigorta yapıldı.

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Galatasaray'da Leroy Sane problemi çözüldü!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 18:18
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 18:18

Galatasaray'da Leroy Sane için sigorta süreci başlatıldı. Alman yıldız ile 3 yıllık kontrat imzalayan Galatasaray, Leroy Sane konusunda kendisini garantiye aldı.

GALATASARAY'DA LEROY SANE İÇİN SİGORTA KRİTİĞİ

Leroy Sane'yi transfer eden Galatasaray, yıldız hücumcunun 30 Haziran'a kadar Bayern Münih ile çalışacak olmasından dolayı farklı bir planlamaya gitti. Leroy Sane'nin Bayern Münih'te sakatlanma olasılığını gözeten Galatasaray, bu ihtimale karşılık yetenekli kanata sigorta yaptırdı ve aksi bir durum için önlem almış oldu.

Galatasaray'da Leroy Sane problemi çözüldü!

LEROY SANE VE GALATASARAY'A MALİYETİ

Galatasaray'dan Sane için yapılan transfer açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané ile 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9.000.000 euro garanti ücret ile net 3.000.000 euro tutarında sadakat primi ödenecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

LEROY SANE GALATASARAY'A NASIL TRANSFER OLDU?
Bayern Münih ile yeni sözleşme için anlaşamayan Sane, Avrupa'daki en iyi seçenek olarak Galatasaray'ı görmüştü.
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ETİKETLER
#Zorunlu Sigorta
#Galatasaray Transferleri
#Leroy Sane
#Spor
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