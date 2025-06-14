Jose Mourinho'nun yeni ekibi belli oldu!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ekibindeki değişim süreci tamamlanıyor. An itibarıyla Portekizli çalıştırıcıya, gelecek sezonda eşlik edecek isimlerin belli olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yola devam etme kararı alan Ali Koç, deneyimli hocanın ekibinde değişiklikler istemişti. Esasen ise seçim öncesi son planlamaları yapan başkan, 3 yeni antrenör için onay verdi.

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO İÇİN BÜYÜK DEĞİŞİM

Fenerbahçe'de teknik ekibe katılan yeni isimlerin; Antonio Dias, Joao Tralhao ve Pedro Machado olduğu iddia edildi. Son olarak ise Jose Mourinho için kurulan yeni ekip, Fenerbahçe'nin maksimum fayda ile planlama yapmasını sağlayacak.

JOSE MOURINHO KALDI ACUN ILICALI GİTTİ!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile devam kararının ardından, asbaşkan Acun Ilıcalı'dan istifa gelmişti.