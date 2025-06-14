Fenerbahçe'nin yeni sezon kamp programı belli oldu

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 8 Temmuz'da Samandıra'da yapacağı antrenmanla başlayacak. Sarı-lacivertliler, 14-27 Temmuz tarihleri arasında da Portekiz'de kamp yapacak. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 Temmuz'da İstanbul'da toplanacak. Sarı-lacivertli futbolculara, iki gün boyunca sağlık kontrolleri ve test süreçleri yapılacak. 8 Temmuz'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan Fenerbahçe, çalışmaların İstanbul etabına 14 Temmuz'a kadar burada devam edecek. Portekiz'de 4 hazırlık maçı Yurt dışı kamp ve hazırlık maçları dönemi için 14 Temmuz'a Portekiz'e hareket edecek olan sarı-lacivertliler, 27 Temmuz'a kadar burada kalacak ve daha sonra çalışmalarına İstanbul'da devam edecek. Sarı-lacivertliler kamp programında 4 hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarının programı şöyle: 17 Temmuz Perşembe Fenerbahçe - Portimonense 20 Temmuz Pazar Fenerbahçe - Sunderland 23 Temmuz Çarşamba Fenerbahçe - Al Ittihad 26 Temmuz Cumartesi Fenerbahçe - Benfica