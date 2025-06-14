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 | Murat Makas

Beşiktaş için tarihi fırsat! Serdal Adalı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 2025 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısında Beşiktaş gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Serdal Adalı borçları bitirecek atılımların sadece futboldan olmayacağını söyleyerek tarihi fırsat oluşturacak projelerden bahsetti. İşte detaylar...

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Beşiktaş için tarihi fırsat! Serdal Adalı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 15:29

Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısında Başkan Serdal Adalı siyah-beyazlıların gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Adalı, Beşiktaş'ın sportif başarı anlamında eski günlerine dönebilmesi için ekonomik istikrarı sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

Beşiktaş için tarihi fırsat! Serdal Adalı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

TARİHİ FIRSAT PROJELER

Serdal Adalı’nın açıklamalarından satır başları:

"Beşiktaş'ımız, şu anda günlük 125 bin, aylık 4 milyon, yıllık yaklaşık 50 milyon avro faiz ödediği bir dönemden geçiyor. Böyle bir finansal tabloda devamlılık sağlayan başarı neredeyse imkansız hale geliyor. En acısı da, bu borç çarkı her an tüm hızıyla işlemeye devam ediyor. Bugün divan kurulumuzu sonlandırıp evlerimize gittiğimizde Beşiktaş'ımızın borcu 5 milyon lira daha artmış olacak. Bugün bu salondan ayrıldığımızda yeni bir 5 milyon lirayı boğazın sularına dökmüş olacağız. İşte bu sistem bu kadar hızlı, bu kadar zalimce işliyor. Bu şekilde geçen her saniye, her dakika Beşiktaş'ımıza zarar veriyor. Bu tabloyu tersine çevirecek hamleleri, Beşiktaş'ımızı bu mali yükten kurtaracak finansal projeleri bir an evvel hayata geçirmek durumundayız.

Beşiktaş için tarihi fırsat! Serdal Adalı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

"Bunu yalnızca 6 ayda yapmış bir yönetim kurulu olarak karşınızdayız. Yılbaşına kadar geçtiğimiz seneden gelen bir 40 milyon avro daha ödeme var. Fakat yeterli değil, Beşiktaş'ımız için çok daha ciddi projeler geliştirmek ve yeni kaynaklar yaratmak durumundayız. Futbol ekonomisinin ülkemizdeki durumu göz önüne alındığında, Beşiktaş'ımızın mali bağımsızlığını sağlayacak kadar geliri futboldan elde edemeyiz. Var olan borcu kapatmak için yeni projeler üretmekten, Beşiktaş’ın elindeki gelir potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirmekten başka da çaremiz yok. Biz de bu konularda hazırlığımızı yaptık. Bildiğiniz gibi 22 Haziran Pazar günü düzenleyeceğimiz Olağanüstü Genel Kurulda tarihi fırsat niteliğindeki projeler için yönetim kurulumumuz adına sizlerden yetki isteyeceğiz."

Beşiktaş için tarihi fırsat! Serdal Adalı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

DİKİLİTAŞ PROJESİ

"40 yıldır orada duran arazimizin, mevcut imar durumuyla Beşiktaş'a maddi olarak en ufak bir faydası yoktur. Yeni bir imar düzenlemesi olmadığı takdirde bu arazi hiçbir zaman değer kazanamayacak, atıl durumda kalacaktır. Dolayısıyla Beşiktaş'ımız, elinde bulunan müthiş potansiyelden bugünkü haliyle maddi olarak faydalanamamıştır ve eğer bu fırsatı kaçırırsak hiçbir zaman da faydalanamayacaktır. Biz bu araziye, Gençlik ve Spor Bakanlığının kulübümüze tahsis ettiği yaklaşık 5 dönümlük arazimizi satın alarak ekliyoruz. Bu 5 dönümlük arazi de eklenince proje çok daha efektif hale geliyor. Bu tahsisli arazilerin kulübümüze satılması için daha evvelden Gençlik ve Spor Bakanlığına müracaatlarımızı yapmıştık. Şimdi bu tahsisi tapuya çeviriyoruz ve bu şekilde projeye dahil ediyoruz. Bu şekilde 20 dönüme ulaşacak arazimizin de imarını alıp, Beşiktaş'ımız için finansal bağımsızlık projesi haline gelecek şekilde yeniden düzenliyoruz. Bu projenin bu noktaya gelmesinde önemli katkısı olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile tüm devlet büyüklerimize ve yetkililere de camiam adına bir kez daha teşekkür ediyorum."

''BU PROJEYİ DEVLETİMİZE YAPIYORUZ''

Projeden elde edilecek gelirle faizli borçların ödeneceğini aktaran Adalı, "Gelirler daha ilk günden kırdırılıp günlük ihtiyaçlara harcanmayacak. Bu anlaşmanın paydaşları Ziraat Bankası ve Emlak Konut gibi önemli devlet kurumlarıdır. Bu yüzden projenin her alanında denetim ve şeffaflık hep ön planda olacak. Bu tip arazilerde rezerv hakkı kullanılması yetkisi sadece Emlak Konut'ta bulunuyor. Dediğim gibi, biz bu projeyi devletimizle yapıyoruz. Resmi, güvenilir, şeffaf bir proje süreci yürütmek ve bu süreçte devletimizin desteğiyle ilerleyerek daha hızlı, daha güvenli aksiyon almak için Emlak Konut ile çalışıyoruz" diye konuştu.

Beşiktaş için tarihi fırsat! Serdal Adalı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

BEŞİKTAŞ'TA FAİZ SIKINTISI

Siyah-beyazlı kulübün faize tabi 125 milyon avro civarında borcu bulunduğunu anlatan Adalı, "Ziraat Bankası'nı da kulübümüze büyük fayda getirecek nedenlerden dolayı bu projenin içerisine dahil etmeye çalışıyoruz. Ayrıca Ziraat Bankası'nın bu projeye ortak olacağı pay oranında bir tutar, bankaya olan borcumuzdan düşülecek. Kalan borcumuz da 3-4 seneye bölünüp vadelendirilecek ve dövize çevrilecek. Borcumuzu dövize çevirdiğimizde, faiz oranlarında da önemli bir düşüş olacak. Proje kapsamında yapılacak satışlar da döviz cinsinden değerlendirilecek, böylece kur riskimiz de olmayacak" dedi.

Ayrıca Adalı, "Kulübümüzün hisse değeri şu an için 150 milyon avro bandına yükselmiştir" dedi.

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