Trabzonspor'da Saul Niguez şoku! Transfer iptal oldu

Yeni sezonun transfer çalışmalarını son sürat sürdüren Trabzonspor'da gündemin ilk sırasında Saul Niguez bulunuyordu. Bir süredir oyunun merkezine yerleştirilmesi adına görüşmeler yapılan 30 yaşındaki futbolcunun şehre gelmesi konusunda el sıkışılmış ve kulübü Atletico Madrid ile kontratının feshi sonrasında imzaların atılması planlanmıştı. Ancak deneyimli orta sahadan kötü haber geldi.

RESMİ AÇIKLAMA

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, bir süredir transfer görüşmelerini yürüttüğü Saul Niguez'in transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla yazılı anlaşma sağlamış, mali detaylarda da her iki tarafın memnuniyeti esas alınarak mutabakata varmıştı.

Oyuncunun bugün itibarıyla Trabzon'a gelerek sağlık kontrolleri ve resmi imzaların atılması için tüm seyahat planlamaları da tarafımızca yerine getirilmişti.

Ancak oyuncu; gelinen son aşamada ailevi sebeplerini gerekçe göstererek, kararından vazgeçtiğini tarafımıza bildirmiştir.

Bu gelişmeler doğrultusunda, Saul Niguez'in transfer süreci durdurulmuştur.

Kamuoyuna duyurulur."