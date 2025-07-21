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 | Efe Demir

Trabzonspor'da Saul Niguez şoku! Transfer iptal oldu

Trendyol Süper Lig'in dev ekiplerinden Trabzonspor, akşam saatlerinde şehre getirmeyi planladığı İspanyol yıldız Saul'den şoke eden bir haber aldı. Deneyimli futbolcu, ailevi sebeplerden dolayı kararından vazgeçtiğini iletince bordo mavililer transferden çekildiğini açıkladı. İşte detaylar...

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Trabzonspor'da Saul Niguez şoku! Transfer iptal oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 16:05
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 16:29

Yeni sezonun çalışmalarını son sürat sürdüren 'da gündemin ilk sırasında Saul Niguez bulunuyordu. Bir süredir oyunun merkezine yerleştirilmesi adına görüşmeler yapılan 30 yaşındaki futbolcunun şehre gelmesi konusunda el sıkışılmış ve kulübü Atletico Madrid ile kontratının feshi sonrasında imzaların atılması planlanmıştı. Ancak deneyimli orta sahadan kötü haber geldi.

Trabzonspor'da Saul Niguez şoku! Transfer iptal oldu

RESMİ AÇIKLAMA

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, bir süredir transfer görüşmelerini yürüttüğü Saul Niguez'in transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla yazılı anlaşma sağlamış, mali detaylarda da her iki tarafın memnuniyeti esas alınarak mutabakata varmıştı.

Oyuncunun bugün itibarıyla Trabzon'a gelerek sağlık kontrolleri ve resmi imzaların atılması için tüm seyahat planlamaları da tarafımızca yerine getirilmişti.

Ancak oyuncu; gelinen son aşamada ailevi sebeplerini gerekçe göstererek, kararından vazgeçtiğini tarafımıza bildirmiştir.

Bu gelişmeler doğrultusunda, Saul Niguez'in transfer süreci durdurulmuştur.

Kamuoyuna duyurulur."

Trabzonspor'da Saul Niguez şoku! Transfer iptal oldu
ETİKETLER
#Spor
#transfer
#trabzonspor
#Saul Niguez
#Ailevi Sebepler
#Sağlık Kontrolleri
#Spor
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