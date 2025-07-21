İzmir su kesintisi 21 Temmuz! Foça, Güzelbahçe, Karabağlar su arızası

İZSU resmi internet sitesi aracılığıyla gün içerisinde İzmir'de meydana gelen su kesintilerinin yaşanacağı bölgeler ve saatleri duyuruldu. Erken saatlerde başlayan su arızası için ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR SU KESİNTİSİ 21 TEMMUZ PAZARTESİ

21 Temmuz Pazartesi günü İzmir'in çeşitli bölgelerinde su arızası yaşandı. Arızanın ardından ekipler bölgelerde çalışmalara başlarken suların saat kaçta geleceği de duyuruldu.

İZSU resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre su kesintisinin biteceği saat ve bölgeler şöyle:

BAYINDIR, KARAHALİLLİ Mahallesi'nde pompa arızasından kaynaklı su kesintisi yaşanırken arıza 11.00 civarında başladı. Kesinti bugün 16.00 civarında sona erecek. Bayraklı Emek Mahallesi'nde 13.10 ile 15.10 aralığında su kesintisi yaşandı. Bergama'da 00.30 ile 03.30 aralığında ATMACA, BAHÇELİEVLER, BARBAROS, ERTUĞRUL, GAZİPAŞA, İNKILAP, KURTULUŞ, MALTEPE, SELÇUK, TALATPAŞA, TURABEY, ULUCAMİİ, ZAFER bölgelerinde kesinti yaşandı.

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK 21 TEMMUZ?

Bugün Buca ADATEPE, ATATÜRK Mahalleleri'nde yaşanan kesinti 11.30 ile 16.30 aralığında yaşandı. Çeşme Germiyan'da su arızası 14.40'ta başlarken 17.40'a kadar devam edecek. Foça MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Mahallesi'nde arıza 09.05'te başladı, 17.05'te sona erecek. Güzelbahçe Yalı Mahallesi'nde su kesintisinin nedeni "GÜZELBAHCE MAH. YALI MAH. İSTİKBAL CAD. ALİ İHSAN GEDİK KAV. BRASMAN ARIZASINDAN KAYNAKLI BÖLGE VANASI KAPATILMISTIR." açıklaması ile duyurulurken 16.41'e kadar sürecek.

İZSU internet sitesinde KAHRAMANDERE'de kesinti hakkında yapılan duyuruda "21.07.2025 saat 13:48 ile 16:48 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır." ifadeleri yer aldı. Buna göre kesinti 16.48'de sona erecek. 21 Temmuz kesintilerine göre Karabağlar İHSAN ALYANAK, PEKER Mahalleleri'nde su kesintisi 15.45 ile 17.45 aralığında olacak.