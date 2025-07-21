Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

İzmir su kesintisi 21 Temmuz! Foça, Güzelbahçe, Karabağlar su arızası

Bugün İzmir'de birçok bölgede su arızası yaşandı. İzmir su kesintisinin ne zaman biteceği İZSU internet sitesinde yer alırken Güzelbahçe, Karabağlar, Foça ve Çeşme'de su arızası için ekipler çalışmalara başladı. 21 Temmuz İzmir su kesintisinin biteceği saat belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İzmir su kesintisi 21 Temmuz! Foça, Güzelbahçe, Karabağlar su arızası
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 16:12

resmi internet sitesi aracılığıyla gün içerisinde 'de meydana gelen su kesintilerinin yaşanacağı bölgeler ve saatleri duyuruldu. Erken saatlerde başlayan su arızası için ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR SU KESİNTİSİ 21 TEMMUZ PAZARTESİ

21 Temmuz Pazartesi günü İzmir'in çeşitli bölgelerinde su arızası yaşandı. Arızanın ardından ekipler bölgelerde çalışmalara başlarken suların saat kaçta geleceği de duyuruldu.

İzmir su kesintisi 21 Temmuz! Foça, Güzelbahçe, Karabağlar su arızası

İZSU resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre su kesintisinin biteceği saat ve bölgeler şöyle:

, KARAHALİLLİ Mahallesi'nde pompa arızasından kaynaklı su kesintisi yaşanırken arıza 11.00 civarında başladı. Kesinti bugün 16.00 civarında sona erecek. Bayraklı Emek Mahallesi'nde 13.10 ile 15.10 aralığında su kesintisi yaşandı. Bergama'da 00.30 ile 03.30 aralığında ATMACA, BAHÇELİEVLER, BARBAROS, ERTUĞRUL, GAZİPAŞA, İNKILAP, KURTULUŞ, MALTEPE, SELÇUK, TALATPAŞA, TURABEY, ULUCAMİİ, ZAFER bölgelerinde kesinti yaşandı.

İzmir su kesintisi 21 Temmuz! Foça, Güzelbahçe, Karabağlar su arızası

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK 21 TEMMUZ?

Bugün Buca ADATEPE, ATATÜRK Mahalleleri'nde yaşanan kesinti 11.30 ile 16.30 aralığında yaşandı. Çeşme Germiyan'da su arızası 14.40'ta başlarken 17.40'a kadar devam edecek. Foça MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Mahallesi'nde arıza 09.05'te başladı, 17.05'te sona erecek. Güzelbahçe Yalı Mahallesi'nde su kesintisinin nedeni "GÜZELBAHCE MAH. YALI MAH. İSTİKBAL CAD. ALİ İHSAN GEDİK KAV. BRASMAN ARIZASINDAN KAYNAKLI BÖLGE VANASI KAPATILMISTIR." açıklaması ile duyurulurken 16.41'e kadar sürecek.

İzmir su kesintisi 21 Temmuz! Foça, Güzelbahçe, Karabağlar su arızası

İZSU internet sitesinde KAHRAMANDERE'de kesinti hakkında yapılan duyuruda "21.07.2025 saat 13:48 ile 16:48 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır." ifadeleri yer aldı. Buna göre kesinti 16.48'de sona erecek. 21 Temmuz kesintilerine göre İHSAN ALYANAK, PEKER Mahalleleri'nde su kesintisi 15.45 ile 17.45 aralığında olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Turizmde yeni çalışma modeli: Özgür Erdursun tüm paydaşları uyardı
ETİKETLER
#karabağlar
#izsu
#bayındır
#su kesintis
#İzmir
#Su Arızası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.