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 | İrem Çınar

Araç sahipleri dikkat! MTV ikinci taksit ödemeleri için zaman daralıyor: Tarihi kaçırana ceza

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 yılı ikinci taksit ödemelerinde geri sayım başladı. Ödeme planını yapmayan araç sahipleri için önemli hatırlatmalar ve uyarılar yapılıyor. Vergi süresini kaçırmak istemeyen sürücüler, son ödeme tarihini yakından takip ediyor. Peki, 2025 MTV ikinci taksit için son gün ne zaman? İşte detaylar…

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 17:04

’nin (MTV) 2025 yılı ikinci taksit ödemesi için zaman daralıyor. Ocak ayında yapılan ilk taksit ödemelerinin ardından şimdi de gözler ikinci taksit ödemelerine çevrilmiş durumda. sahipleri, MTV yükümlülüklerinin ikinci kısmını 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yatırmak zorunda. Bu tarihten sonra ödeme yapılması durumunda gecikme faizi uygulanacak.

Araç sahipleri dikkat! MTV ikinci taksit ödemeleri için zaman daralıyor: Tarihi kaçırana ceza

MTV ÖDEMESİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

MTV ikinci taksit ödemeleri hem dijital platformlar üzerinden hem de fiziksel kanallar aracılığıyla yapılabiliyor. İşte kullanılabilecek yöntemler:

  • Dijital Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr)
  • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) Mobil Uygulaması
  • e-Devlet Kapısı
  • Bankaların internet ve mobil bankacılık sistemleri
  • PTT şubeleri
  • Vergi daireleri

İnternet üzerinden işlem yapmak isteyenler, plaka, TC kimlik numarası ya da tescil/sahiplik belge tarihi bilgilerini girerek ödeme işlemini hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabiliyor.

Araç sahipleri dikkat! MTV ikinci taksit ödemeleri için zaman daralıyor: Tarihi kaçırana ceza

SON ÖDEME TARİHİNE DİKKAT

Son 31 Temmuz. Araç sahiplerinin gecikme faiziyle karşılaşmamak için ödeme planlarını son güne bırakmamaları konusunda uyarılar yapılıyor.

İnternet üzerinden ödeme yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, doğru adresi kullanmak. Sürücüler, "gib.gov.tr" adresi veya bankaların resmi internet siteleri üzerinden işlemlerini yapabilirler.

Araç sahipleri dikkat! MTV ikinci taksit ödemeleri için zaman daralıyor: Tarihi kaçırana ceza

ALTERNATİF ÖDEME YÖNTEMLERİ

Alternatif ödeme kanalları arasında anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları, mobil bankacılık, internet bankacılığı, banka hesapları ve yabancı bankaların kartları da bulunuyor. Ayrıca, PTT iş yerleri ve vergi daireleri de ödemeler için tercih edilebilecek seçenekler arasında yer alıyor.

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#Ekonomi
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