Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Ehliyet yenileme için son 10 gün: Bunu yapmayan yandı

Ehliyetini yenilemeyenler için son 10 gün kaldı. 2016’dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgeleri, 31 Temmuz 2025 itibarıyla geçerliliğini yitirecek. Bu tarihe kadar yenileme işlemini tamamlamayan sürücüler, hem idari para cezasıyla karşılaşacak hem de yeni ehliyet için daha yüksek bir ücret ödemek zorunda kalacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ehliyet yenileme için son 10 gün: Bunu yapmayan yandı
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 11:44

Yeni tip çipli belgelerine geçiş sürecinde son viraja girildi. Eski tip ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler için tanınan süre 31 Temmuz 2025’te sona eriyor.

Ehliyet yenileme için son 10 gün: Bunu yapmayan yandı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin 10 gün içinde yenilenmesi gerektiği uyarısında bulundu. Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından "Eski tip sürücü belgesine sahip olan vatandaşlarımızın dikkatine" başlıklı yapılan paylaşımda, eski tip sürücü belgelerinin 31 Temmuz 2025'e kadar tüm nüfus müdürlüklerinden randevu alarak değiştirilebileceği belirtildi.

Bu tarihe kadar başvuru yapanlar yalnızca 15 TL karşılığında yeni ehliyetlerini yenileyebilecek. Söz konusu ücretin 13 TL’si değerli kâğıt bedelini, 2 TL’si ise vakıf hizmet bedelini kapsıyor. Ancak bu tarihten sonra başvurusunu yapanlar için tablo değişiyor. Özellikle B sınıfı ehliyeti olan sürücüler, belgelerini geç yeniledikleri takdirde toplamda 7.438 TL’ye varan bir maliyetle karşılaşabilecek.

Ehliyet yenileme için son 10 gün: Bunu yapmayan yandı

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIYOR?

Ehliyet yenilemek için öncelikle nüfus müdürlüklerinden randevu alınması gerekiyor. Randevu işlemleri şu kanallardan gerçekleştirilebiliyor:

  • randevu.nvi.gov.tr
  • ALO 199 çağrı merkezi
  • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri mobil uygulaması
Ehliyet yenileme için son 10 gün: Bunu yapmayan yandı

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Eski sürücü belgesi
  • Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı
  • 1 adet biyometrik fotoğraf
  • En fazla 2 yıl önce alınmış sağlık raporu
  • 15 TL ödendiğine dair banka dekontu

Başvuru sırasında randevusuz işlem de yapılabiliyor, ancak bu durumda süreç daha uzun sürebiliyor. Başvurunun ardından geçici bir veriliyor ve yeni ehliyet, PTT aracılığıyla adrese gönderiliyor.

Yenileme ücreti ödendikten sonra alınan banka dekontu, başvuru esnasında mutlaka ibraz edilmeli. Dekontun sunulmaması halinde işlem geçersiz sayılıyor.

Ehliyet yenileme için son 10 gün: Bunu yapmayan yandı

31 Temmuz 2025 tarihine kadar yenileme işlemini gerçekleştirmeyen vatandaşlar, 1 Ağustos itibarıyla yasal olarak ehliyetsiz kabul edilecek. Bu durum, hem idari para cezası hem de trafikten men edilme riski doğuracak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın, dolar ve euroyu geride bıraktı: Son dönemin en çok kazandıranı oldu!
Elektrikli otomobil alacaklar dikkat! ÖTV düzenlemesi yolda
Araç sahipleri dikkat: 6 ay içinde alınmazsa devlet satışa çıkaracak: Yeni satış düzeni netleşti

Sıkça Sorulan Sorular

2025 yılında eski ehliyeti yenileme ücreti ne kadar?
Bu yıl için ödenmesi gereken ehliyet yenileme ücreti, eski ehliyeti (2016 yılı öncesi alınanlar) değiştirmek amacıyla 13 TL kağıt bedeli ve 2 TL vakıf hizmet bedeli olarak toplamda 15 TL olarak belirlenmiştir.
ETİKETLER
#trafik
#sürücü
#sürücü belgesi
#sürücü belgesi
#nüfus müdürlüğü
#ehliyet yenileme
#Ehliyetini yenileme
#Eski tip ehliyetler
#31 Temmuz 2025
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.