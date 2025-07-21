Ehliyet yenileme için son 10 gün: Bunu yapmayan yandı

Yeni tip çipli sürücü belgelerine geçiş sürecinde son viraja girildi. Eski tip ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler için tanınan süre 31 Temmuz 2025’te sona eriyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin 10 gün içinde yenilenmesi gerektiği uyarısında bulundu. Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından "Eski tip sürücü belgesine sahip olan vatandaşlarımızın dikkatine" başlıklı yapılan paylaşımda, eski tip sürücü belgelerinin 31 Temmuz 2025'e kadar tüm nüfus müdürlüklerinden randevu alarak değiştirilebileceği belirtildi.

Bu tarihe kadar başvuru yapanlar yalnızca 15 TL karşılığında yeni ehliyetlerini yenileyebilecek. Söz konusu ücretin 13 TL’si değerli kâğıt bedelini, 2 TL’si ise vakıf hizmet bedelini kapsıyor. Ancak bu tarihten sonra başvurusunu yapanlar için tablo değişiyor. Özellikle B sınıfı ehliyeti olan sürücüler, belgelerini geç yeniledikleri takdirde toplamda 7.438 TL’ye varan bir maliyetle karşılaşabilecek.

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIYOR?

Ehliyet yenilemek için öncelikle nüfus müdürlüklerinden randevu alınması gerekiyor. Randevu işlemleri şu kanallardan gerçekleştirilebiliyor:

randevu.nvi.gov.tr

ALO 199 çağrı merkezi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri mobil uygulaması

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Eski sürücü belgesi

Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı

1 adet biyometrik fotoğraf

En fazla 2 yıl önce alınmış sağlık raporu

15 TL ödendiğine dair banka dekontu

Başvuru sırasında randevusuz işlem de yapılabiliyor, ancak bu durumda süreç daha uzun sürebiliyor. Başvurunun ardından geçici bir sürücü belgesi veriliyor ve yeni ehliyet, PTT aracılığıyla adrese gönderiliyor.

Yenileme ücreti ödendikten sonra alınan banka dekontu, başvuru esnasında mutlaka ibraz edilmeli. Dekontun sunulmaması halinde işlem geçersiz sayılıyor.

31 Temmuz 2025 tarihine kadar yenileme işlemini gerçekleştirmeyen vatandaşlar, 1 Ağustos itibarıyla yasal olarak ehliyetsiz kabul edilecek. Bu durum, hem idari para cezası hem de trafikten men edilme riski doğuracak.