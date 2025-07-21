Araç sahipleri dikkat: 6 ay içinde alınmazsa devlet satışa çıkaracak: Yeni satış düzeni netleşti

Yıllardır yediemin otoparklarında kaderine terk edilen ve çürümeye yüz tutmuş araçlarla ilgili önemli bir adım atıldı. 9. Yargı Paketi kapsamında yapılan yeni düzenlemeyle, trafikten men edilerek alıkonulan araçların nasıl satılacağına dair usuller net bir şekilde belirlendi.

ARAÇ SAHİPLERİNE 6 AY SÜRE

Yeni düzenlemeye göre emniyet ve jandarma trafik birimleri, trafikten men edilen araçların sahiplerine resmi bildirimde bulunacak. Bildirimin ardından araç sahiplerine 6 aylık bir teslim süresi tanınacak. Bu süre içinde teslim alınmayan ya da hakkında herhangi bir talepte bulunulmayan araçlar için satış süreci başlatılacak.

HURDA ARAÇLAR PAZARLIKLA SATILACAK

Araçların niteliğine göre satış yöntemi değişiklik gösterecek. Hurda olarak sınıflandırılan araçlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu asgari bedelin altında olmamak kaydıyla, lisanslı firmalara pazarlık usulüyle satılabilecek.

HURDA OLMAYANLAR KAMU KURUMLARI ARACILIĞIYLA SATIŞA ÇIKACAK

Hurda kapsamında değerlendirilmeyen ve halen trafiğe çıkabilecek durumda olan araçlar ise kent merkezlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri, ilçelerde ise Milli Emlak Müdürlükleri tarafından ihale yoluyla satışa sunulacak.

Yaklaşık 30 milyon araç sahibini ilgilendiren bu uygulamayla, yediemin otoparklarındaki yoğunluk büyük ölçüde azalacak. Aynı zamanda ekonomiye de önemli bir katkı sağlanması bekleniyor.