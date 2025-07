Nihal Candan'ın annesi Umut Candan zor günler geçiriyor: Vicdansız merhametsiz çıktı

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, tahliye olduktan sonra 23 kiloya düşerek yoğun bakıma kaldırıldı. Nihal Candan, 21 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nihal Candan'ın annesi Umut Candan zor günler geçirirken, eski damadına ise isyan etti.

NİHAL CANDAN'IN ANNESİ UMUT CANDAN İSYAN ETTİ

2 kez kalbi duran 30 yaşındaki Nihal Candan, tedavi gördüğü hastanede 21 Haziran'da hayatını kaybetmişti. Candan için cenaze töreni, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenmişti. Umut Candan cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekerken, sözleri de yürek burkmuştu.

Zor günler geçiren Umut Candan yaptığı paylaşımda, "Babanız her zaman çok mutlu etti sizi. Gücünü sizin için kullandı o yüzden baba yönünden çok şanslı, kısmetliydin Nihal'im benim. Ama işte koca olarak seçtiğin adamda tam tersi bir vicdansız merhametsiz çıktı. İnsan olsa seni hastanedeyken beş dakika gelip ziyaret ederdi. Bu çocuk ne yapmıştı ki sana elinde bir tas çorbayla bir geçmiş olsun demedin. Belki o çorba şifası olurdu... Tabii tatil, eğlence önemliydi. Nihal'i yok saymak işine geldi." ifadelerini kullandı.

Son olarak Umut Candan, "Belli ki sana iyi bir anne olamadım kuzum benim. Her zaman hep birlikteydik ama neyi atladım, neyi gözden kaçırdım, neyi yanlış yaptım bilemiyorum. Düşünüyorum düşünüyorum bulamıyorum. Belki her istediğini yapmaktı... Belki de sana gereğinden fazla güvenmekti hatam... Çünkü Nihal yanlış yapmazdı, her şeyin en iyisini en güzelini en doğrusunu bilirdi Nihal'im... Beslenmesinde, sağlıklı yaşamında..." sözleriyle de dikkat çekti.