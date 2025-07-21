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 | Dilek Ulusan

Nihal Candan'ın annesi Umut Candan zor günler geçiriyor: Vicdansız merhametsiz çıktı

Anoreksiya Nervoza hastalığı sebebiyle kaldırıldığı hayatını kaybeden Nihal Candan'ın annesi Umut Candan, zor günler geçiriyor. Umut Candan, bir paylaşım yaparak Nihal Candan’ın eşini suçladı. Candan, “Koca olarak seçtiğin adam, tam tersi bir vicdansız ve merhametsiz çıktı” ifadelerini kullandı.

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Nihal Candan'ın annesi Umut Candan zor günler geçiriyor: Vicdansız merhametsiz çıktı
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 16:08
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 16:08

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar , Kasım 2023'te "" ve "" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen , tahliye olduktan sonra 23 kiloya düşerek yoğun bakıma kaldırıldı. Nihal Candan, 21 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nihal Candan'ın annesi Umut Candan zor günler geçirirken, eski damadına ise isyan etti.

NİHAL CANDAN'IN ANNESİ UMUT CANDAN İSYAN ETTİ

2 kez kalbi duran 30 yaşındaki Nihal Candan, tedavi gördüğü hastanede 21 Haziran'da hayatını kaybetmişti. Candan için , Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenmişti. Umut Candan cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekerken, sözleri de yürek burkmuştu.

Nihal Candan'ın annesi Umut Candan zor günler geçiriyor: Vicdansız merhametsiz çıktı

Zor günler geçiren Umut Candan yaptığı paylaşımda, "Babanız her zaman çok mutlu etti sizi. Gücünü sizin için kullandı o yüzden baba yönünden çok şanslı, kısmetliydin Nihal'im benim. Ama işte koca olarak seçtiğin adamda tam tersi bir vicdansız merhametsiz çıktı. İnsan olsa seni hastanedeyken beş dakika gelip ziyaret ederdi. Bu çocuk ne yapmıştı ki sana elinde bir tas çorbayla bir geçmiş olsun demedin. Belki o çorba şifası olurdu... Tabii tatil, eğlence önemliydi. Nihal'i yok saymak işine geldi." ifadelerini kullandı.

Nihal Candan'ın annesi Umut Candan zor günler geçiriyor: Vicdansız merhametsiz çıktı

Son olarak Umut Candan, "Belli ki sana iyi bir anne olamadım kuzum benim. Her zaman hep birlikteydik ama neyi atladım, neyi gözden kaçırdım, neyi yanlış yaptım bilemiyorum. Düşünüyorum düşünüyorum bulamıyorum. Belki her istediğini yapmaktı... Belki de sana gereğinden fazla güvenmekti hatam... Çünkü Nihal yanlış yapmazdı, her şeyin en iyisini en güzelini en doğrusunu bilirdi Nihal'im... Beslenmesinde, sağlıklı yaşamında..." sözleriyle de dikkat çekti.

Nihal Candan'ın annesi Umut Candan zor günler geçiriyor: Vicdansız merhametsiz çıktı
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#kara para aklama
#cenaze töreni
#akciğer kanseri
#Nihal Candan
#bahar candan
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#Magazin
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