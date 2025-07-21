Feyenoord hangi ülkenin takımı, teknik direktörü kim? Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak

Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ülkemizi bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Devler Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak olan sarı-lacivertliler, Feyenoord ile karşılaşacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen mücadeleye geri sayım başlarken Feyenoord'un hangi ülkenin takımı olduğu ve teknik direktörü gündeme geldi.

FEYENOORD TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Feyenoord'un teknik direktörlüğünü güncel olarak eski Fenerbahçeli dünyaca ünlü yıldız Robin Van Persie yapıyor. Hollandalı yıldız isim futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olarak kariyerini devam ettirme kararı almıştı.

Feyenord'un alt takımlarında teknik direktörlük yaptıktan sonra 1 Temmuz 2024 tarihinde Heerenveen'i çalıştırdı. Burada gösterdiği başarılı performansın ardından 24 Şubat 2025 tarihinde Feyenoord'un A takımının teknik direktörlüğü görevine getirildi.

FEYENOORD HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Feyenoord, 19 Temmuz 1908 yılında Hollanda'nın Rotterdam şehrinde kuruldu. İlk olarak Wilhelmina ismiyle kurulan kulüp daha sonra ismini SC Feijenoord olarak değiştirdi. Daha sonra uluslararası nedenlerden dolayı 1973 yılında Feyenoord adını alan kulüp, kırmızı ve beyaz renklere sahiptir.

Hollanda'nın en başarılı takımlarından olan Feyenoord iç saha maçlarını 51 bin 177 kişi kapasiteli Feijenoord Stadyumu'nda oynuyor. Geçtiğimiz sezonu ise kulüp 3. sırada tamamladı.

Feyenoord'un müzesinde 16 Eredivisie kupası, 14 KNVB Beker ve 4 Johan Cruijff Schaal bulunuyor. Uluslararası turnuvalarda ise Feyenoord'un 1 Avrupa Kupası, 2 UEFA Kupası ve 1 Kıtalararası Kupası bulunuyor.