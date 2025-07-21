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 | Hüseyin Bahcivan

Feyenoord hangi ülkenin takımı, teknik direktörü kim? Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi ise Feyenoord oldu. Taraftarlar tarafından Feyenoord teknik direktörü kim, hangi ülkenin takımı soruları gündeme geldi. Feyenoord'un teknik direktörlüğünde eski Fenerbahçeli isim yapıyor.

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Feyenoord hangi ülkenin takımı, teknik direktörü kim? Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 16:01

'in 2024-2025 sezonunu 2. sırada tamamlayan , ülkemizi bu sezon 'nde temsil edecek. Devler Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak olan sarı-lacivertliler, ile karşılaşacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen mücadeleye geri sayım başlarken Feyenoord'un hangi ülkenin takımı olduğu ve teknik direktörü gündeme geldi.

Feyenoord hangi ülkenin takımı, teknik direktörü kim? Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak

FEYENOORD TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Feyenoord'un teknik direktörlüğünü güncel olarak eski Fenerbahçeli dünyaca ünlü yıldız Robin Van Persie yapıyor. Hollandalı yıldız isim futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olarak kariyerini devam ettirme kararı almıştı.

Feyenord'un alt takımlarında teknik direktörlük yaptıktan sonra 1 Temmuz 2024 tarihinde Heerenveen'i çalıştırdı. Burada gösterdiği başarılı performansın ardından 24 Şubat 2025 tarihinde Feyenoord'un A takımının teknik direktörlüğü görevine getirildi.

Feyenoord hangi ülkenin takımı, teknik direktörü kim? Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak

FEYENOORD HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Feyenoord, 19 Temmuz 1908 yılında 'nın Rotterdam şehrinde kuruldu. İlk olarak Wilhelmina ismiyle kurulan kulüp daha sonra ismini SC Feijenoord olarak değiştirdi. Daha sonra uluslararası nedenlerden dolayı 1973 yılında Feyenoord adını alan kulüp, kırmızı ve beyaz renklere sahiptir.

Hollanda'nın en başarılı takımlarından olan Feyenoord iç saha maçlarını 51 bin 177 kişi kapasiteli Feijenoord Stadyumu'nda oynuyor. Geçtiğimiz sezonu ise kulüp 3. sırada tamamladı.

Feyenoord hangi ülkenin takımı, teknik direktörü kim? Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak

Feyenoord'un müzesinde 16 Eredivisie kupası, 14 KNVB Beker ve 4 Johan Cruijff Schaal bulunuyor. Uluslararası turnuvalarda ise Feyenoord'un 1 Avrupa Kupası, 2 UEFA Kupası ve 1 Kıtalararası Kupası bulunuyor.

ETİKETLER
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#süper lig
#hollanda
#feyenoord
#Fenerbahçe
#Robin Van Persie
#Aktüel
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