Manisa'da korkunç cinayet! Koltuktaki örtüyü açınca dehşete düştüler: Daha 17 yaşındaydı

Cumhuriyet Mahallesi 5024 Sokak'ta ikamet eden Afganistan uyruklu 17 yaşındaki H.A'dan haber alamayan yakınları şahsın evine gitti. Eve girenler dehşetle karşılaştı. Yakınları, H.A'yı koltukta üstü örtülü ve hareketsiz halde buldu.

KOCASI YAKALANDI

Yabancı uyruklu kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili maktulün kocası İzmir'de gözaltına alındı.

GECE SAATLERİNDE TARTIŞMA SESLERİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Hayatını kaybettiği belirlenen H.A'nın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Öte yandan, komşulardan dün gece genç kadının kocasıyla tartıştığı bilgisini alan polis ekipleri, kocanın yakalanması amacıyla çalışma başlattı.