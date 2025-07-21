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 | Efe Demir

Şarkı söyleyerek gitti, küfrederek geri geldi! Bisikleti çalınınca deliye döndü

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşanan ilginç hırsızlık olayı sosyal medyada gündem oldu. Yeni aldığı bisikletiyle sahile şarkı söyleyerek giden Nail Çetin, dönüşte bisikletinin çalındığını görünce adeta hayatının şokunu yaşadı. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 15:49
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 15:49

’nın Kestel Mahallesi sahil yolunda meydana gelen olayda, 2 ay önce 10 bin liraya aldığı kırmızı bisikletiyle denize girmek için yola çıkan Nail Çetin, bu anları cep telefonuyla kayda aldı. Şarkı söyleyerek gittiği yolculuk, sahilde kötü bir sürprizle son buldu.

Şarkı söyleyerek gitti, küfrederek geri geldi! Bisikleti çalınınca deliye döndü

Denizden çıktıktan sonra bisikletini bıraktığı yerde bulamayan Çetin, hırsızların bisikletin kilidini kırıp çaldığını fark etti. Geriye sadece kesilmiş kilidin kaldığını gören Çetin, yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

"UTANIYORUM"

“İki ay önce 10 bin liraya aldığım kırmızı bisikletimle şarkı söyleyerek neşeli bir şekilde gidiyordum. Çalınmış. Geçen yıl da çalındıydı. Giden gelse dedem de gelirdi. Böyle bir olay yaşadığım için utanıyorum. Herkes hırsız olmuş. Malınıza, canınıza sahip olun.”

Şarkı söyleyerek gitti, küfrederek geri geldi! Bisikleti çalınınca deliye döndü

"ŞARKI SÖYLEYEREK GİTTİM KÜFÜR EDE EDE GERİ DÖNDÜM"

Yaşadığı durumu mizahi bir dille anlatan Çetin, “Şarkı söyleyerek gittim, küfür ede ede geri döndüm” sözleriyle sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Şarkı söyleyerek gitti, küfrederek geri geldi! Bisikleti çalınınca deliye döndü

Olayın ardından polis ekiplerine suç duyurusunda bulunan Nail Çetin, çevredeki güvenlik kameralarının incelendiğini ve şüphelilerin arandığını belirtti. Yetkililer, bisiklet hırsızlarının tespiti için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Şarkı söyleyerek gitti, küfrederek geri geldi! Bisikleti çalınınca deliye döndü

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ETİKETLER
#antalya
#güvenlik kamerası
#Alanya
#sosyal-medya
#Bisiklet Hırsızlığı
#Yaşam
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