Pınar Altuğ neden magazin programını bıraktığını ilk kez açıkladı

06 Haziran 2024 11:14 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 11:14

Pınar Altuğ, Armağan Çağlayan'ın sunduğu “Şimdiki Aklım Olsaydı” programında bir dönem sunduğu magazin programını neden bıraktığını ilk kez anlattı. Pınar Altuğ iki sebepten dolayı sunmayı bıraktığını belirterek, 'Bu çok saçma' diye sürekli videolara karşı çıkmam." dedi.

PINAR ALTUĞ'DAN YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

Pınar Altuğ katıldığı programda yıllar önce sunduğu magazin programına neden devam etmediğinden ilk kez bahsetti. "O zaman şöyle bir şey yapıyordum 'a bu haber çok saçma ben bunu böyle sunmam.' Aslında magazin programı sunmaktan vazgeçmemin iki sebebi vardı; biri 'bu çok saçma' diye sürekli videolara karşı çıkmam. İkincisi de pazar günü yayınlanan bir programda işte ben böyle atıyorum deri bir mini etek üstüne dik yakalı bir küçük kazak altına çizme giyiyorum öyle sunuculuk yapıyorum, bana dediler ki gece elbisesi giyeceksin. Ne kadar saçma? Yani pazar sabahı ekrana gelen insanların yatakta pijamalarıyla, ellerinde çayları kahveleri ya da kahvaltı masasında oturup seyredecekler şeyde gece elbisesiyle ekranda olmak ne kadar saçma şey saçmalamayın Allah aşkınıza diye karşı çıktığım için magazin programı sunmaktan vazgeçtim" dedi.