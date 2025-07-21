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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Memur ve memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman yatacak? Gözler SGK ve Bakan Işıkhan'da

Temmuz ayında memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 15,57 oranındaki zammın ardından, gözler 1-14 Temmuz dönemine ait maaş farklarının ne zaman ödeneceğine çevrildi. Zamlı maaşların hesaplara yatırılmasının ardından, bu döneme ait fark ödemelerinin tarihi merak konusu oldu. Peki, memur ve memur emeklilerine maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 16:45

Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren yüzde 15,57’lik zam sonrası memur ve memur emeklilerinin maaş farkları hesaplara yatmadı. 1 Temmuz - 14 Temmuz arasında geçen süredeki maaş farkı milyonlarca kişinin gündeminde.

Memur ve memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman yatacak? Gözler SGK ve Bakan Işıkhan'da

GEÇMİŞ DÖNEM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILMIŞTI?

Henüz ya da Sosyal Güvenlik Kurumu () tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle özellikle Emekli Sandığı kapsamındaki ile görevdeki memurlar, maaş farklarının yatırılacağı tarihi merakla bekliyor.

Ocak 2025’teki maaş artışları sonrasında oluşan farklar, 24 Ocak itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına geçmişti. Geçmiş dönem uygulamaları dikkate alındığında, maaş farkları genellikle ilgili ayın 20’si sonrasında yatırılıyor.

Memur ve memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman yatacak? Gözler SGK ve Bakan Işıkhan'da

GÖZLER SGK VE BAKAN IŞIKHAN’DA

Fark ödemelerine ilişkin kesin tarih, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı veya SGK tarafından yapılacak resmi duyuruyla netlik kazanacak. Bu nedenle önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor.

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